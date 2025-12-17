Lucknow School Time Change : कड़ाके की ठंड ने लखनऊ में कक्षा एक 12 वीं तक के स्कूलों का समय बदला, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

यूपी की राजधानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण लखनऊ में जिलाधिकारी विशाख जी (District Magistrate Vishakh G) ने कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।
मौसम विभाग के जनपद लखनऊ में शीतलहर व घना कोहरा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुये सभी विद्यालयों (समरत बोर्ड से संचालित विद्यालय) के कक्षा-01 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन प्रातः 09:00 बजे के पश्चात ही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस आदेश की प्रमाणिकता को जनपद की वेबसाइट http://lucknow.nic.in पर चेक किया जा सकता है।