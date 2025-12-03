Magh Snan Dates 2026 : माघ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है, जानें माघ स्नान की प्रमुख तिथियां

सनातन धर्म में माघ मास में स्नान, दान और उपासना का विशेष महत्व है। माघ माह में प्रयागराज में संगम तट पर प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसे माघ मेला के नाम से जानते हैं।
Magh Snan Dates 2026 : सनातन धर्म में माघ मास में स्नान, दान और उपासना का विशेष महत्व है। माघ माह में प्रयागराज में संगम तट पर प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसे माघ मेला के नाम से जानते हैं। इस दौरान प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने की भी परंपरा है। माघ माह का प्रारंभ पौष पूर्णिमा के अगले दिन से होता है, लेकिन माघ मेला पौष पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। माघ के महीने में सूर्य उपासना का विशेष फलित है क्योंकि इस महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और पूरे महीने मकर राशि में रहते हुए शुभता प्रदान करते हैं।
माघ मेला का शुभारंभ
पंचांग के अनुसार, पौष पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी 2026 को शाम 06:53 पी एम से शुरु होगी और अगले दिन 3 जनवरी को दोपहर 03:32 पी एम तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर पौष पूर्णिमा का स्नान 3 जनवरी 2026 को होगा। इस आधार पर माघ मेला का शुभारंभ नए साल 2026 में 3 जनवरी रविवार से होने वाला है।
माघ मेले के प्रमुख स्नान
माघ का पहला स्नान: 3 जनवरी, 2026, पौष पूर्णिमा का स्नान
माघ का दूसरा स्नान: 14 जनवरी, 2026, मकर संक्रांति का स्नान
माघ का तीसरा स्नान: 18 जनवरी 2026, मौनी अमावस्या का स्नान, माघी अमावस्या का स्नान
माघ का चौथा स्नान: 23 जनवरी 2026, वसंत पंचमी का स्नान
माघ का पांचवा स्नान: 1 फरवरी 2026, माघ पूर्णिमा का स्नान
माघ मेले का अंतिम स्नान: 15 फरवरी 2026, महाशिवरात्रि का स्नान