Mahaparinirvan Diwas: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने डॉ. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर अर्पित की पुष्पांजलि

Mahaparinirvan Diwas: भारत में हर साल 6 दिसंबर को संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और अन्य लोगों ने बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा LoP और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बीआर अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद थोड़ी देर बातचीत की।

नई दिल्ली में संसद भवन में महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को याद करते हुए। उनका दूर की सोचने वाला नेतृत्व और न्याय, समानता और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमारी राष्ट्रीय यात्रा को रास्ता दिखाती रहेगी। उन्होंने पीढ़ियों को इंसानी गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूत करने के लिए प्रेरित किया। उनके आदर्श हमें विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करते हुए रास्ता दिखाते रहें।”

राहुल गांधी ने लिखा, “बाबासाहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। बराबरी, न्याय और इंसानी इज्ज़त की उनकी हमेशा रहने वाली विरासत संविधान की रक्षा करने के मेरे इरादे को मज़बूत करती है और एक ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने वाले, दयालु भारत के लिए हमारे मिलकर किए गए संघर्ष को प्रेरित करती है।” संसद में डॉ. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राहुल ने कहा, “अंबेडकर जी एक आइकॉन हैं। उन्होंने इस देश को विज़न दिखाया और संविधान दिया। हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं।”