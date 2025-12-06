  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Mahaparinirvan Diwas: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने डॉ. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर अर्पित की पुष्पांजलि

Mahaparinirvan Diwas: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने डॉ. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर अर्पित की पुष्पांजलि

Mahaparinirvan Diwas: भारत में हर साल 6 दिसंबर को संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और अन्य लोगों ने बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा LoP और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बीआर अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद थोड़ी देर बातचीत की।

By Abhimanyu 
Updated Date

Mahaparinirvan Diwas: भारत में हर साल 6 दिसंबर को संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और अन्य लोगों ने बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा LoP और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बीआर अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद थोड़ी देर बातचीत की।

पढ़ें :- Modi-Putin Joint Statement : पुतिन,बोले- 'भारत को जारी रहेगी फ्यूल सप्लाई', पीएम मोदी ने कहा- रूसी नागरिकों को मिलेगा फ्री ई-टूरिस्ट वीजा

नई दिल्ली में संसद भवन में महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को याद करते हुए। उनका दूर की सोचने वाला नेतृत्व और न्याय, समानता और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमारी राष्ट्रीय यात्रा को रास्ता दिखाती रहेगी। उन्होंने पीढ़ियों को इंसानी गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूत करने के लिए प्रेरित किया। उनके आदर्श हमें विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करते हुए रास्ता दिखाते रहें।”

राहुल गांधी ने लिखा, “बाबासाहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। बराबरी, न्याय और इंसानी इज्ज़त की उनकी हमेशा रहने वाली विरासत संविधान की रक्षा करने के मेरे इरादे को मज़बूत करती है और एक ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने वाले, दयालु भारत के लिए हमारे मिलकर किए गए संघर्ष को प्रेरित करती है।” संसद में डॉ. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राहुल ने कहा, “अंबेडकर जी एक आइकॉन हैं। उन्होंने इस देश को विज़न दिखाया और संविधान दिया। हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला, कहा- संविधान को लेकर कोई पक्ष या विपक्ष नहीं होना चाहिए

अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला, कहा- संविधान को लेकर कोई...

बाबरी मस्जिद की नींव रखने घर से निकले हुमायूं कबीर, बोले- हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पुलिस मेरे साथ

बाबरी मस्जिद की नींव रखने घर से निकले हुमायूं कबीर, बोले- हाई...

Mahaparinirvan Diwas: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने डॉ. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर अर्पित की पुष्पांजलि

Mahaparinirvan Diwas: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने डॉ. अंबेडकर...

CJI सूर्यकांत का दो टूक आदेश, बोले-मंदिर का पैसा भगवान का है, घाटे में डूबे बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल

CJI सूर्यकांत का दो टूक आदेश, बोले-मंदिर का पैसा भगवान का है,...

World Book of Records London में अब नीतीश कुमार का बजा डंका, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज की एक अद्वितीय उपलब्धि

World Book of Records London में अब नीतीश कुमार का बजा डंका,...

रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने बेटी के जन्मदिन पर किया नए घर में गृहप्रवेश

रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने बेटी के जन्मदिन पर किया नए...