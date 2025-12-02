Maharashtra Civic Elections : तीन नहीं अब 21 दिसंबर को घोषित होंगे चुनाव नतीजे, बॉम्बे HC का चुनाव आयोग को निर्देश

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर खंडपीठ (Nagpur Bench) ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (Maharashtra State Election Commission) को झटका देते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि मंगलवार दो दिसंबर को हो रहे सभी नगर परिषद (Municipal Council) और नगर पंचायत चुनावों (Nagar Panchayat Elections) के परिणाम अब 3 दिसंबर की बजाय 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही जिन 20 से अधिक स्थानों पर आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे, जहां 20 दिसंबर को मतदान होगा और 21 दिसंबर को ही सभी जगहों के परिणाम एक साथ घोषित करने होंगे।