  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान, तीन चरणों में वोटिंग, जानिए मुंबई नगर निगम का कब होगा इलेक्शन?

Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान, तीन चरणों में वोटिंग, जानिए मुंबई नगर निगम का कब होगा इलेक्शन?

महाराष्ट्र (Maharashtra) में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Election) का ऐलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे (Election Commissioner Dinesh Waghmare)  ने बताया कि 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Election) कराने के आदेश दिए गए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Election) का ऐलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे (Election Commissioner Dinesh Waghmare)  ने बताया कि 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Election) कराने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्य में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे।

पढ़ें :- Air Travel Good News : 48 घंटे के भीतर फ्री टिकट कैंसिलेशन, 21 दिन में मिलेगा फुल रिफंड

पहला चरण नवंबर/दिसंबर में होगा

पहले चरण में राज्य की 246 नगर परिषदों (Municipal Council) और 42 नगर पंचायतों (Nagar Panchayat) के चुनाव होंगे। जिसकी प्रक्रिया लगभग 21 दिनों की होगी। 2 दिसंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे।

दूसरा चरण दिसंबर-जनवरी में होगा। इसके बाद जिला परिषदों (District Councils) और पंचायत समितियों के चुनाव कराए जाएंगे।

अंतिम चरण जनवरी में कराया जाएगा। इसमें बड़े शहरों के नगर निगम (जैसे मुंबई, पुणे, ठाणे आदि) के चुनाव होंगे।

पढ़ें :- राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा- वोट चोरी कर जंगल राज लागू किया

EVM से होंगे चुनाव

चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे (Election Commissioner Dinesh Waghmare) ने स्पष्ट किया कि चुनाव ईवीएम (EVM) के माध्यम से होंगे और 10 नवंबर 17 नवंबर तक नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने के भीतर जमा करनी होगी। वाघमरे ने बताया कि 13 हजार मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान ईवीएम (EVM)  द्वारा होगा। इसके लिए 27 हजार बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा।

वाघमारे ने आगे बताया कि इन चुनावों में 6,859 सदस्य और 288 अध्यक्ष पदों के लिए मतदान होगा। इस बार मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराया जाएगा। राज्य में कुल 1.7 करोड़ पात्र मतदाता हैं, जिनमें 53,79,931 पुरुष, 53,22,870 महिलाएं और 775 अन्य मतदाता शामिल हैं।

कितनी सीटें होंगी आरक्षित

मतदान के लिए 13,355 केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि कुल वार्डों की संख्या 3,820 होगी। इनमें से 3,492 सीटें महिलाओं, 895 अनुसूचित जाति, 338 अनुसूचित जनजाति और 1,821 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं।

पढ़ें :- Bilaspur Train Accident : बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन-मालगाड़ी भिड़ी, कलेक्टर ने 4 व एसपी ने बताई एक मौत, रेलवे ने की पांच यात्रियों कि मौत की पुष्टि

इतने कर्मी होंगे चुनाव ड्यूटी पर तैनात

निर्वाचन आयोग ने नामांकन और हलफनामे ऑनलाइन दाखिल करने के लिए वेबसाइट https://mahasecelec.in
लॉन्च की है। वहीं, मतदाता अपनी जानकारी और मतदान केंद्र https://mahasecvoterlist.in पर देख सकते हैं। चुनाव संचालन के लिए 13,726 ईवीएम कंट्रोल यूनिट और 27,452 बैलेट यूनिट तैयार की गई हैं। वाघमारे ने बताया कि लगभग 66,775 कर्मी चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे, जिनमें 288 रिटर्निंग अधिकारी शामिल हैं।

विपक्ष के सवालों पर आयोग का जवाब

विपक्ष द्वारा मतदाता सूची में दोहरे नामों को लेकर जताई गई चिंताओं पर वाघमारे ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर लिया है। जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं, उनके आगे “डबल ऐस्टरिस्क” लगाया जाएगा। ऐसे मतदाताओं से मतदान केंद्र पर लिखित आश्वासन लिया जाएगा कि उन्होंने कहीं और मतदान नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस बार जिला प्रशासन और नगरीय निकायों को मतदाता जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सके।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान, तीन चरणों में वोटिंग, जानिए मुंबई नगर निगम का कब होगा इलेक्शन?

Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान,...

Air Travel Good News : 48 घंटे के भीतर फ्री टिकट कैंसिलेशन, 21 दिन में मिलेगा फुल रिफंड

Air Travel Good News : 48 घंटे के भीतर फ्री टिकट कैंसिलेशन,...

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा- वोट चोरी कर जंगल राज लागू किया

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा- वोट चोरी कर जंगल...

Bilaspur Train Accident : बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन-मालगाड़ी भिड़ी, कलेक्टर ने 4 व एसपी ने बताई एक मौत, रेलवे ने की पांच यात्रियों कि मौत की पुष्टि

Bilaspur Train Accident : बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन-मालगाड़ी भिड़ी, कलेक्टर ने 4...

Bihar Assembly Election 2025 : तेजस्‍वी बोले- 14 जनवरी को महिलाओं के खातों में 30 हजार की एकमुश्त राशि, किसानों को बोनस और बिजली फ्री

Bihar Assembly Election 2025 : तेजस्‍वी बोले- 14 जनवरी को महिलाओं के...

नरेंद्र मोदी ने 'वोट चोरी' कर जंगलराज लागू किया, BJP महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के बाद अब बिहार की सरकार करना चाहती है चोरी: राहुल गांधी

नरेंद्र मोदी ने 'वोट चोरी' कर जंगलराज लागू किया, BJP महाराष्ट्र, हरियाणा,...