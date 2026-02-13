  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर इस पूजा से प्रसन्न होंगे महादेव ?  जानें उपाय और धार्मिक महत्व

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर इस पूजा से प्रसन्न होंगे महादेव ?  जानें उपाय और धार्मिक महत्व

देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना महाशिवरात्रि  के दिन ​की जाती है। पौराणिक ग्रथों में वर्णित है कि महाशिवरात्रि पर भक्तों से प्रसन्न होकर मनोवांक्षित वरदान प्रदान करते है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mahashivratri 2026 :  भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं ये फूल , जानिए क्या है इनका आध्यात्मिक महत्व

Mahashivratri 2026 :  भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं ये फूल ,...

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर इस पूजा से प्रसन्न होंगे महादेव ?  जानें उपाय और धार्मिक महत्व

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर इस पूजा से प्रसन्न होंगे महादेव ? ...

13 फरवरी 2026 का राशिफल: आज करियर में उन्नति का अवसर मिलेगा, नई योजना सफल होगी...आप भी जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

13 फरवरी 2026 का राशिफल: आज करियर में उन्नति का अवसर मिलेगा,...

Lucky Onyx Gemstone : गोमेद रत्न किन राशियों के लिए है शुभ , पहनने से पहले जरूर जानें ये सावधानियां

Lucky Onyx Gemstone : गोमेद रत्न किन राशियों के लिए है शुभ...

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ संयोग,  जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ संयोग,  जानें पूजा...

Mahashivratri 2026 :  शिव पूजा के महापर्व महाशिवरात्रि के दिन करें इन चीजों का दान ,  पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा

Mahashivratri 2026 :  शिव पूजा के महापर्व महाशिवरात्रि के दिन करें इन...