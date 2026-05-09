Aaj Ka Rashifal 09 May: कर्क, वृश्चि और धनु राशि के लिए आज का दिन है खास, पूरे होंगे रुके हुए काम

Aaj Ka Rashifal 09 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों की आज व्यापार में नई योजनाएं लाभ देंगी।

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। निवेश से लाभ संभव। परिवार के साथ समय बिताएं।

वृषभ – आज सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर में शुभ कार्य की योजना बन सकती है। खर्च नियंत्रित रखें।

मिथुन – आज व्यापार में नई योजनाएं लाभ देंगी। रुका हुआ धन मिल सकता है। आज विवादों से बचें।

कर्क – आज पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज मान-सम्मान बढ़ेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

कन्या – आज पुराने कार्य पूरे होंगे। नौकरी में मनचाहा कार्य मिलेगा। जीवनसाथी से बहस से बचें।

तुला – आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज प्रेम संबंधों में परिवार की सहमति मिल सकती है।

वृश्चिक – आज संपत्ति लाभ के योग हैं। व्यापार में बड़ा अवसर मिल सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न लें।

धनु – आज कारोबार में लाभ होगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर – आज भाग्य साथ देगा। नौकरी में सहयोग मिलेगा। आज धन निवेश सोच-समझकर करें।

कुंभ – आज स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अधूरे कार्य पूरे करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज नौकरी में प्रशंसा मिलेगी। व्यापार में सावधानी रखें। किसी पर अधिक भरोसा न करें।