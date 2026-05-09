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Aaj Ka Rashifal 09 May: कर्क, वृश्चि और धनु राशि के लिए आज का दिन है खास, पूरे होंगे रुके हुए काम

आज का राशिफल 09 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 09 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों की आज व्यापार में नई योजनाएं लाभ देंगी।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 08 May: इन राशि के लोगों का आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी और व्यापार में लाभ के हैं संकेत

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। निवेश से लाभ संभव। परिवार के साथ समय बिताएं।

वृषभ – आज सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर में शुभ कार्य की योजना बन सकती है। खर्च नियंत्रित रखें।

मिथुन – आज व्यापार में नई योजनाएं लाभ देंगी। रुका हुआ धन मिल सकता है। आज विवादों से बचें।

कर्क – आज पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 07 May: इन राशि के लोगों की आज नई योजनाएं बनेंगी, पढ़ाई और करियर के लिए है अच्छा समय

सिंह – आज मान-सम्मान बढ़ेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

कन्या – आज पुराने कार्य पूरे होंगे। नौकरी में मनचाहा कार्य मिलेगा। जीवनसाथी से बहस से बचें।

तुला – आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज प्रेम संबंधों में परिवार की सहमति मिल सकती है।

वृश्चिक – आज संपत्ति लाभ के योग हैं। व्यापार में बड़ा अवसर मिल सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न लें।

धनु – आज कारोबार में लाभ होगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 05 May: आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, नए संपर्क लाभ देंगे...जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मकर – आज भाग्य साथ देगा। नौकरी में सहयोग मिलेगा। आज धन निवेश सोच-समझकर करें।

कुंभ – आज स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अधूरे कार्य पूरे करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज नौकरी में प्रशंसा मिलेगी। व्यापार में सावधानी रखें। किसी पर अधिक भरोसा न करें।

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