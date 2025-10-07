Mahindra Bolero Facelift 2025 : महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 लॉन्च , जानें शुरुआती कीमत और अपडेटेड फीचर्स

Mahindra Bolero Facelift 2025 : दिग्गज मोटर व्हीकल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कच्ची पक्की राहों के सच्चे साथी महिंद्रा बोलेरो के अपडेटेड फीचर्स वाले फेसलिफ्ट 2025 को लॉन्च कर दिया है। कुछ जरूरी बदलाव के साथ यह SUV कार अब पहले से अधिक प्रीमियम हो गई है। व​हीं कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपये एक्स शोरूम रखी गई है और बोलेरो नियो की शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने बोलेरो B8 और बोलेरो नियो N11 जैसे टॉप-एंड वेरिएंट पेश किए हैं, जो प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए बनाए गए हैं।

अपडेटेड फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इस SUV में नई ग्रिल, फ्रंट फॉग लैंप्स, डायमंड-कट R15 अलॉय व्हील्स और नया ‘स्टेल्थ ब्लैक’ कलर ऑप्शन दिया गया है। वहीं आराम और लग्जरी के मामले में नई सीट डिज़ाइन के साथ लेदर जैसी अपहोल्स्ट्री, 17.8 सेमी का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और Steering Mounted Audio Controls दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और आरामदायक बनाया गया है।

बोलेरो नियो कलर

वहीं, बोलेरो नियो में हॉरिजॉन्टल एक्सेंट्स के साथ स्लीक ग्रिल, डार्क मेटैलिक ग्रे R16 अलॉय व्हील्स और ‘जीन्स ब्लू’ व ‘कंक्रीट ग्रे’ जैसे नए कलर ऑप्शन शामिल किए गए हैं। साथ ही इसमें Dual-tone विकल्प भी मिलते हैं।

बोलेरो नियो इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो इसमें ‘लूनर ग्रे’ और ‘मोका ब्राउन’ जैसे दो नए थीम, लेदरट अपहोल्स्ट्री, 22.8 सेमी का Touchscreen infotainment system, रियर-व्यू कैमरा और राइड-फ्लो टेक के साथ MTV-CL और FDD सस्पेंशन दिया गया है, जिससे ड्राइव और भी स्मूद और कंट्रोल्ड हो जाती है।