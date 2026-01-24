Mahindra Thar Roxx Star edition : महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन लॉन्च , जानें खासियत और  डिलीवरी

Mahindra Thar Roxx Star edition : महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय बाजार में महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन लॉन्च किया है। यह नया एडिशन टॉप-एंड AX7L वेरिएंट पर आधारित है और इसकी शुरुआती कीमत 16.85 लाख रुपये (Ex-showroom) है। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के लिए ब्लैक कलर का New look दिया गया है, साथ ही स्टार एडिशन के साथ थार लाइन-अप में एक नया Paint Options भी जोड़ा गया है। इच्छुक ग्राहक एसयूवी को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या अपने नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप पर जा सकते हैं। Delivery जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

वेरिएंट

रॉक्स स्टार एडिशन तीन मुख्य वेरिएंट में उपलब्ध है: पेट्रोल एटी (17.85 लाख रुपये), डीजल एमटी (16.85 लाख रुपये) और डीजल एटी (18.35 लाख रुपये) (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं)। मैकेनिकल रूप से, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इंजन

इसमें पहले की तरह ही एमस्टैलियन 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 177 पीएस की पावर और 380 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

पावर

डीजल इंजन की बात करें तो, 2.2-लीटर एमहॉक टर्बो डीजल इंजन 4×4 वेरिएंट में 175 पीएस की पावर और 370 एनएम का टॉर्क और रियर व्हील ड्राइव (RWD) वेरिएंट में 152 पीएस की पावर और 330 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

गियरबॉक्स

डीजल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। गौरतलब है कि स्टार एडिशन में 4×4 सिस्टम नहीं है और यह केवल रियर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में ही उपलब्ध है।

डायमंड-कट व्हील्स

थार रॉक्स स्टार एडिशन में थार रॉक्स के मुकाबले कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड किए गए हैं, जिनमें ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल और अलॉय व्हील्स शामिल हैं। इसमें सी-पिलर पर स्टार ईडीएन बैज भी लगा है। वहीं, रेगुलर मॉडल में बॉडी कलर की ग्रिल और डायमंड-कट व्हील्स दिए गए हैं। महिंद्रा ने इस एडिशन के साथ सिट्रिन येलो रंग का नया ऑप्शन भी पेश किया है, जो पहले से मौजूद टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक जैसे रंगों में उपलब्ध है।