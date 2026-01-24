Mahindra Thar Roxx Star edition : महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन लॉन्च , जानें खासियत और  डिलीवरी

  1. हिन्दी समाचार
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय बाजार में महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन लॉन्च किया है। यह नया एडिशन टॉप-एंड AX7L वेरिएंट पर आधारित है और इसकी शुरुआती कीमत 16.85 लाख रुपये (Ex-showroom) है।

By अनूप कुमार 
