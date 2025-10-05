Mahindra Bolero : महिंद्रा कल लॉन्च करेगी बोलेरो और बोलेरो नियो का फेसलिफ्ट वेरिएंट

भारत की सबसे भरोसेमंद और दमदार SUV में गिनी जाने वाली महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो का नया अवतार कल, 6 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होने जा रहा है। रफतार और एडवेंचर की सवारी बोलेरो नियो के लिए यह 2021 में लॉन्च होने के बाद पहला फेसलिफ्ट होगा। वहीं बोलेरो के मौजूदा जनरेशन के लिए यह आखिरी बड़ा अपडेट हो सकता है। लीक हुई तस्वीरों से पता चला है कि दोनों SUVs में नया लुक, अपडेटेड इंटीरियर और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे।

दोनों SUVs में Mahindra का भरोसेमंद 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा। वहीं Bolero Neo में ज्यादा पावरफुल mHawk100 इंजन मिलेगा जो 100bhp की पावर और 240Nm का टॉर्क देगा

फेसलिफ़्टेड नियो में आधुनिक ग्रिल है, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स की जगह हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं, और इंजन एयरफ़्लो को बेहतर बनाने के लिए एक नया एयरडैम भी है।

कलर की बात करें तो बोलेरो नियो फेसलिफ्ट के ऊपरी वेरिएंट में ब्लैक-एंड-ब्राउन थीम दी गई है। इन ट्रिम्स में एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले सपोर्ट वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पियानो ब्लैक सराउंड और डैशबोर्ड व डोर हैंडल जो केबिन एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।