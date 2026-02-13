Mahindra UDO Electric Auto : महिंद्रा उडो इलेक्ट्रिक ऑटो लॉन्च , जानें कीमत और इंजन

Mahindra UDO Electric Auto : महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत में लास्ट-माइल मोबिलिटी (Last-Mile Mobility) के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के उद्देश्य से एक नया इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर उडो लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 3.59 लाख रुपये (ex-showroom) है, जो बाद में 3.84 लाख रुपये में बिकेगी।

पारंपरिक ऑटो रिक्शा के मुकाबले एक अधिक प्रीमियम और महत्वाकांक्षी विकल्प के रूप में पेश किया गया, उडो नाम हिंदी शब्द “उड़ना” से लिया गया है और इसकी डिज़ाइन विमानों से प्रेरित है। कंपनी इसे “ऑटोप्लेन” बताती है। इसमें बोल्ड हेडलाइट्स, तराशे हुए शीशे और एक बड़ी पैनोरमिक विंडशील्ड जैसी स्टाइलिंग विशेषताएं हैं। ये खूबियां इसे पारंपरिक तीन पहिया वाहनों की तुलना में सड़क पर अधिक प्रभावशाली उपस्थिति प्रदान करती हैं।



डिजाइन

उडो की सबसे बड़ी खासियत इसका फुल मोनोकोक स्ट्रक्चर है, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिला है।

झटके कम

कंपनी का दावा है कि,डिज़ाइन की वजह से इससे न केवल वाहन की मजबूती बढ़ती है, बल्कि सड़क पर चलने के दौरान झटके भी कम महसूस होते हैं।

इंटीरियर

इंटीरियर में, महिंद्रा ने एर्गोनॉमिक्स को प्राथमिकता दी है। ड्राइवर को कंपनी द्वारा “पायलट सीट” कहा जाने वाला एक विशेष सीट मिलता है, जो इस श्रेणी की सामान्य सीटों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक मोटा बताया जाता है। यात्रियों को बेहतर हेडस्पेस और लेगरूम का लाभ मिलता है, क्योंकि लेआउट को लाउंज जैसा आरामदायक अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रेंज

Udo में IP67 रेटिंग वाली 11.7 kWh की लिथियम-आयन बैटरी लगी है, जिसे PMS मोटर के साथ जोड़ा गया है। यह मोटर 13.6bhp (10kW) की शक्ति और 52 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है। महिंद्रा का दावा है कि इसकी वास्तविक रेंज 200 किमी है, जबकि ARAI द्वारा प्रमाणित रेंज 265 किमी है। यदि ये आंकड़े लगातार हासिल होते हैं, तो यह इस सेगमेंट में सबसे अधिक रेंज वाली कारों में शुमार हो जाएगी।