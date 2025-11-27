Mahindra XEV 9S : महिंद्रा एक्सईवी 9एस लॉन्च , जानें पावर आउटपुट और कीमत

Mahindra XEV 9S : महिंद्रा ने XEV 9S को 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है। यह भारत की पहली मास-मार्केट 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसमें तकनीक-समृद्ध केबिन, बहुमुखी बैटरी विकल्प और वास्तविक family-oriented व्यावहारिकता है। टेस्ट ड्राइव 5 दिसंबर से शुरू होंगी, बुकिंग 14 जनवरी से शुरू होगी और डिलीवरी 23 जनवरी, 2026 से शुरू होगी।

XEV 9S तीन बैटरी पैक विकल्पों में उपलब्ध होगी: 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh। 59 kWh यूनिट के साथ पावर आउटपुट 228 bhp से लेकर नए 70 kWh सेटअप के साथ 241 bhp तक है, जबकि सबसे बड़ा 79 kWh पैक 282 bhp प्रदान करता है। तीनों संस्करण 380 Nm का टॉर्क उत्पन्न करते हैं, और महिंद्रा का दावा है कि 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार सात सेकंड में पकड़ लेती है, जिससे यह टॉप-स्पेक वेरिएंट कुछ प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs के परफॉर्मेंस रेंज में आ जाता है।

स्टाइलिंग की बात करें तो, XEV 9S में महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ शट-ऑफ ग्रिल, L-आकार के LED DRLS, वर्टिकली स्टैक्ड प्रोजेक्टर लैंप, पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार और फ्लश-फिटेड डोर हैंडल दिए गए हैं। साइड में, इस मॉडल में एयरो-ऑप्टिमाइज़्ड व्हील्स और रूफ रेल्स भी हैं। अंदर, आपको तीन-स्क्रीन वाला डैशबोर्ड लेआउट, दूसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, पावर्ड टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग और दूसरी पंक्ति की रिक्लाइनिंग सीटें मिलती हैं।