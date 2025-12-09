  1. हिन्दी समाचार
  3. Mahindra XUV 7XO : महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट को अब कहा जाएगा XUV 7XO , डेब्यू की तारीख पक्की

घरेलू वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपडेटेड XUV700 का पहला आधिकारिक टीज़र जारी कर दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Mahindra XUV 7XO :  घरेलू वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपडेटेड XUV700 का पहला आधिकारिक टीज़र जारी कर दिया है।  महिंद्रा ने घोषणा की है कि XUV700 फेसलिफ्ट का नाम बदलकर XUV 7XO कर दिया जाएगा और इसका वैश्विक डेब्यू 5 जनवरी, 2026 को होगा। यह नाम परिवर्तन महिंद्रा की नई Branding Strategy के अनुरूप है, जबकि SUV की मूल पहचान बरकरार रहेगी। XUV 7XO का लक्ष्य टाटा सफारी और हुंडई अल्काज़ार जैसे प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देना है। टीज़र कैंपेन पहले ही शुरू हो चुका है।, जो भारत की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम SUVs में से एक में होने वाले अपडेट्स की पहली झलक दिखाता है।

फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो इसमें XEV 9S के सभी फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है, जैसे कि नया की फोब, ऑटो पार्किंग, Triple screen dashboard layout जिसमें 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3 इंच का Co-driver entertainment screen, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें, मेमोरी के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइवर और पैसेंजर सीटें, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंटोल पैनोरमिक सनरूफ एम्बिएंट लाइटिंग पैनोरमिक सनरूफ कनेक्टेड कार तकनीक और बहुत कुछ।

इंजन
मैकेनिकल तौर पर, इसके इंजन वही रहने की उम्मीद है, एक 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (197 बीएचपी, 380 एनएम) और एक 2.2-लीटर एमहॉक डीजल (182 बीएचपी, 450 एनएम तक)। गियरबॉक्स विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल हैं, जबकि चुनिंदा डीजल वेरिएंट में AWD का विकल्प बरकरार रहना चाहिए।

कीमत
वहीं कीमत की बात करें तो XUV 7XO फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा XUV700 की तुलना में मामूली बढ़ोतरी के साथ आने की संभावना है, जो इसमें दिए जाने वाले अतिरिक्त उपकरणों पर निर्भर करेगा।

