  3. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले दिल्ली में बड़ा धमाका, 8 लोगों की मौत, अलर्ट जारी

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग होगी। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन सबके बीच दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसके कार में आग लग गयी। इसके बाद वहां आसपास की गाड़ियां इसकी चपेट में आ गयी हैं।

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग होगी। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन सबके बीच दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसके कार में आग लग गयी। इसके बाद वहां आसपास की गाड़ियां इसकी चपेट में आ गयी हैं। आशंका है कि, ये घटना आतंकी साजिश भी हो सकती है। इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुट गयी है।

इस धमाके की चपेट में आए करीब दो दर्जन लोग घायल बताए गए, जिसमें 8 लोगों की जान चली गयी है। हालांकि, इसको लेकर अभी कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन घटना स्थल को देखकर लग रहा है कि, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। उधर, इस भीषण धमाके के बाद आस-पास के राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गयौ।

सबसे अहम है कि, बिहार में कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। वहीं, इसको लेकर अब वहां पर और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। दरअसल, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में पुलिस ने आरडीएक्स पुलिस ने बरामद की थी। इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर थी। इन सबके बीच दिल्ली में धमका हुआ। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है।

धमाके के बाद जारी हुआ अलर्ट
अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग को घटना की सूचना शाम 7:05 बजे मिली। धमाके के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर मौजूद है। धमाका इतना तेज था कि आस पास की स्ट्रीट लाइटें भी टूट गईं। वहीं, घटना के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इतने बड़े धमाके के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चांदनी चौक बाजार को बंद कर दिया गया है।

 

