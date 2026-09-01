टीम इंडिया में वापसी से पहले हार्दिक पंड्या को बड़ा झटका, ट्रेनिंग के दौरान फिर लगी चोट!

Hardik Pandya Injury: जिस वापसी का इंतजार टीम इंडिया और करोड़ों क्रिकेट फैंस कर रहे थे उस वापसी पर एक बार फिर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। हार्दिक पंड्या फिर चोटिल हो गए हैं। टीम इंडिया में वापसी के लिए बेंगलुरु स्थित BCCI के Centre of Excellence में हार्दिक पंड्या लगातार ट्रेनिंग और रिहैब कर रहे थे। माना जा रहा था कि उनकी फिटनेस में सुधार हो रहा है और जल्द ही वह भारतीय टीम की जर्सी में नजर आ सकते हैं।लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान उनके पैर में एक बार फिर परेशानी सामने आई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक को पैर में तकलीफ महसूस होने के बाद फिलहाल बॉलिंग रोकने की सलाह दी गई है। यानी जिस ऑलराउंडर की वापसी की उम्मीद की जा रही थी, उसके रास्ते में एक और फिटनेस अड़चन आ गई है। हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी टीम को संतुलन देते हैं। ऐसे में उनकी पूरी फिटनेस टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। अब इसका सीधा असर अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में उनकी संभावित वापसी पर पड़ सकता है।

तीन मैचों की ये सीरीज 13 सितंबर से शुरू होनी है जिसमें हार्दिक की मौजूदगी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। हार्दिक ने भारत के लिए आखिरी बार मार्च 2026 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, जबकि IPL 2026 के बाद से वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं। यानी फैंस जिस वापसी का इंतजार कर रहे थे, उसमें एक और देरी हो सकती है। हालांकि, अभी हार्दिक की चोट की सटीक प्रकृति को लेकर BCCI की ओर से विस्तृत आधिकारिक मेडिकल जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए उनकी वापसी की अंतिम तस्वीर फिटनेस असेसमेंट के बाद ही साफ होगी। लेकिन टीम इंडिया के लिए चिंता सिर्फ एक सीरीज की नहीं है।

हार्दिक की फिटनेस को लेकर सवाल बार-बार उठना इस बात का संकेत है कि टीम मैनेजमेंट को उनके वर्कलोड और फिटनेस को बेहद सावधानी से मैनेज करना होगा। अब देखना होगा कि क्या हार्दिक पंड्या जल्द फिट होकर टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे या फिर एक बार फिर फैंस को उनके मैदान पर लौटने का इंतजार करना पड़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि हार्दिक की वापसी की राह एक बार फिर आसान नहीं रही और टीम इंडिया भी उनकी फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।