Coock Tips : घर पर बनाएं बिल्कुल बाजार जैसी बादाम-पिस्ता कुल्फी, हर किसी को खूब पसंद आएगा स्वाद

क्या आप भी घर पर कुल्फी नहीं बना पाते ? अगर ऐसा है तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये सुपर रेसीपी जिसे देखकर आप जरूर कुल्फी बनाने में सफल हो जाएंगी। इसका मलाईदार टेक्सचर और ठंडक देने वाला स्वाद हर किसी को खूब भाता है। इसे अलग-अलग फ्लेवर्स में बनाया जा सकता है, लेकिन बादाम-पिस्ता कुल्फी की बात ही कुछ और है। बाजार वाली कुल्फी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होगी।

सामग्री :

1 – दूध- 1 लीटर (फुल क्रीम)

2 – खोया- 1/2 कप (100 ग्राम)

3 – चीनी- 1/2 कप (या स्वादानुसार)

4 – बादाम- 1/4 कप (बारीक कटे हुए)

5 – पिस्ता- 1/4 कप (बारीक कटे हुए)

6 – इलायची पाउडर- 1/2 छोटी चम्मच

7 – काजू- 2 बड़े चम्मच (बारीक कटे हुए)

8 – केसर- 1 चुटकी (दूध में भिगोकर)

विधि :

– सबसे पहले एक भारी तले वाली कड़ाही में दूध को उबालने के लिए रखें।

– जब दूध उबलने लगे, तो आंच को मध्यम कर दें और लगातार चलाते रहें ताकि दूध न जले।

–दूध को तब तक पकाएं जब तक यह लगभग आधा न हो जाए। इसमें 30-40 मिनट तक का समय लग सकता है।

–अब इसमें खोया डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रह जाए।

– इसके बाद इस गाढ़े दूध में चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। फिर इलायची पाउडर और भीगे हुए केसर को मिलाएं।

– अब इसमें बारीक कटे बादाम, पिस्ता और काजू डालें। कुछ को गार्निशिंग के लिए अलग रख लें।

–इसके बाद मिक्सचर को 5-7 मिनट तक पकाएं और फिर आंच बंद कर दें और ठंडा होने दें।

– अब कुल्फी मोल्ड्स या छोटे कप में इसे डालें और ऊपर से बचे हुए बादाम-पिस्ता से गार्निश करें।

– मोल्ड्स को फ्रीजर में 6-8 घंटे के लिए रख दें।

– जब कुल्फी जम जाए, तो मोल्ड्स को गुनगुने पानी में 10-20 सेकंड डुबोकर निकालें और प्लेट में उल्टा करके सर्व करें।