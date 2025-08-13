Coock Tips : लंच या डिनर में झटपट बनाएं हींग वाले आलू, खाते ही लोग हो जाएँगे फैन

इतनी ज्यादा गर्मी में किचन में ज्यादा देर खड़ा होने का मन किसी का नहीं करता है। इसलिए हींग वाले आलू सिर्फ 15-20 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इन्हें बनाने की आसान रेसिपी (Hing Aloo Recipe)।

सामग्री :

उबले हुए आलू: 4-5

टमाटर: 2 (बारीक कटे हुए या प्यूरी)

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 इंच (कद्दूकस किया हुआ)

जीरा: 1 छोटा चम्मच

हींग: आधा छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: आधा छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

गरम मसाला: आधा छोटा चम्मच

कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच (स्वाद के लिए)

तेल या घी: 2 बड़े चम्मच

नमक: स्वादानुसार

हरा धनिया: गार्निशिंग के लिए

विधि :