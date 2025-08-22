27 अगस्‍त से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो र‍ही है। 10 द‍िनों तक बप्‍पा की पूजा अर्चना की जाती है। अब बप्पा की मूर्ति को हर घर में लाया जाता है इसके बाद पूजा करके बड़े धूमधाम से उनकी विदाई की जाती है।ये चलन पहले मुंबई में था लेकिन अब घर घर में आ गया है। आज हम आपको बप्पा के लिए भोज लगाने की मिठाई बताएँगे। आइए जानते हैं कैसे बनाए

सामग्री :

ताजा कसा हुआ नारियल दो कप (या सूखा नारियल पाउडर)

कंडेंस्ड मिल्क एक कप

इलायची पाउडर आधा चम्मच

घी ए‍क चम्मच

सजाने के लिए थोड़ा सा नारियल बुरादा

विधि :