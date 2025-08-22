  1. हिन्दी समाचार
27 अगस्‍त से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो र‍ही है। 10 द‍िनों तक बप्‍पा की पूजा अर्चना की जाती है। अब बप्पा की मूर्ति को हर घर में लाया जाता है इसके बाद पूजा करके बड़े धूमधाम से उनकी विदाई की जाती है।ये चलन पहले मुंबई में था लेकिन अब घर घर में आ गया है।  आज हम आपको बप्पा के लिए भोज लगाने की मिठाई बताएँगे। आइए जानते हैं कैसे बनाए  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सामग्री :

  • ताजा कसा हुआ नारियल दो कप (या सूखा नारियल पाउडर)
  • कंडेंस्ड मिल्क एक कप
  • इलायची पाउडर आधा चम्मच
  • घी ए‍क चम्मच
  • सजाने के लिए थोड़ा सा नारियल बुरादा

विधि :

  • सबसे पहले एक पैन में घी गरम करें।
  • इसके बाद इसमें कसा हुआ नारियल डालकर हल्का सा भून लें।
  • अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालें और लगातार चलाते हुए मिक्स करें।
  • इसे धीमी आंच पर पांच मिनट तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा न हो जाए और पैन न छोड़ने लगे।
  • अब इलायची पाउडर डालकर मिला लें और गैस बंद कर दें।
  • जब मिश्रण हल्का ठंडा हो जाए, तब हाथ में थोड़ा घी लगाकर छोटे-छोटे लड्डू बना लें।
  • इन्हें ऊपर से नारियल बुरादे में लपेट दें।
  • इन्हें एयरटाइट डिब्बे में भरकर

 

 

