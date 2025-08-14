भगवान श्री कृष्ण जो की बहुत की सीधे हैं। आप उन्हे जो भी प्रसाद रूप में देते हैं वो बड़े ही प्यार से स्वीकार करते हैं। इतने प्यारे मोहन के लिय क्यों न इस जन्‍माष्‍टमी कुछ स्पेशल बनाया जाये। आइए हम आपको बताते हैं की इस जन्‍माष्‍टमी आप क्या बनाइये जिससे भगवान खुश हो जाएँ। आप के लिए हम लाये हैं मखाने की खीर की रेसिपी आप चाहें ताे लड्डू गोपाल को मखाने की खीर का भोग भी लगा सकती हैं।

सामग्री :

मखाना एक कप

दूध एक लीटर

घी एक बड़ा चम्मच

चीनी स्वाद अनुसार

इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच

काजू 8 से 10 कटा हुआ

बादाम कटा हुआ

किशमिश एक बड़ा चम्मच

केसर

विधि :