  3. जन्‍माष्‍टमी व्रत में इस रेस‍िपी से बनाएं मखाने की खीर, कम समय में हो जाएगा तैयार; स्‍वाद भी रहेगा जबरदस्‍त

भगवान श्री कृष्ण जो की बहुत की सीधे हैं। आप उन्हे  जो भी प्रसाद रूप में देते हैं वो बड़े ही प्यार से स्वीकार करते हैं।  इतने प्यारे मोहन के लिय क्यों न इस  जन्‍माष्‍टमी  कुछ स्पेशल बनाया जाये। आइए हम आपको बताते हैं की इस  जन्‍माष्‍टमी  आप क्या बनाइये जिससे भगवान खुश हो जाएँ। आप के लिए हम लाये हैं  मखाने की खीर की रेसिपी आप चाहें ताे लड्डू गोपाल को मखाने की खीर का भोग भी लगा सकती हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सामग्री :

  • मखाना एक कप
  • दूध एक लीटर
  • घी एक बड़ा चम्मच
  • चीनी स्वाद अनुसार
  • इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच
  • काजू 8 से 10 कटा हुआ
  • बादाम कटा हुआ
  • किशमिश एक बड़ा चम्मच
  • केसर

विधि :

  • मखाना की खीर बनाने के ल‍िए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करें और उसमें मखाने डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
  • अब भूने हुए मखानों को ठंडा करके हल्का दरदरा पीस लें।
  • अब एक गहरे पैन में दूध गरम करें और उबाल आने दें।
  • इसमें मखाने डालें और धीमी आंच पर पकने दें।
  • अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर डालकर मिलाएं।
  • दूसरी तरफ काजू, बादाम और किशमिश को हल्का सा घी में भून लें और खीर में डाल दें।
  • दो से तीन मिनट और पकाएं, फिर गैस बंद कर दें।
  • आप इसे गर्म या ठंडी दोनों तरह से सर्व कर सकती हैं।
  • गार्निश करने के लिए ऊपर से कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और केसर डालें।

 

