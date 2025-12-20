मलयालम अभिनेता श्रीनिवासन का 69 वर्ष की आयु में हुआ निधन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये हो चुके है सम्मानित

नई दिल्ली। मलयालम अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता श्रीनिवासन (Malayalam actor Sreenivasan) का शनिवार को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे एक शानदार काम छोड़ा है जिसने चार दशकों से अधिक समय तक मलयालम सिनेमा 9malayalam cinema) की सामाजिक और हास्य संवेदनशीलता को आकार दिया। जैसे ही यह खबर सामने आई, प्रशंसक इस महान क्षति पर शोक मना रहे हैं और दिग्गज स्टार के लिए संवेदनाएं भी आ रही हैं।

छह अप्रैल 1956 को केरल के कन्नूर जिले के थलास्सेरी के पास पत्याम में जन्मे श्रीनिवासन मलयालम सिनेमा में सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक थे। वह तीखे सामाजिक व्यंग्य को सुलभ कहानी में लिखने के लिए जाने जाते थे। अपने करियर में उन्होंने 225 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कई ऐतिहासिक पटकथाएं लिखीं। उनके लेखन क्रेडिट में ओदारुथम्मावा आलारियम, सन्मानसुल्लावरक्कू समाधनम, गांधीनगर 2nd स्ट्रीट, नादोडिक्कट्टू, पट्टानाप्रवेशम, वरवेलपु, थलायना मंत्रम, संदेशम, मिथुनम, मझायेथुम मुनपे, अझकिया रावणन, ओरु मरावथूर कनवु, उदयनानु थारम, कथा परायुम्पोल और न्जान प्रकाशान जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं, जिनमें से आखिरी फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक है। उनकी पटकथाएं अपनी हास्य, राजनीतिक अंतर्दृष्टि और नैतिक स्पष्टता के लिए व्यापक रूप से जानी जाती थीं। एक फिल्म निर्माता के रूप में उन्होंने ‘वडक्कुनोक्कियंत्रम’ और ‘चिंताविष्ठयाया श्यामला’ की पटकथा लिखी और निर्देशित की। वडक्कुनोक्कियंत्रम ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था, जबकि चिंताविष्ठयाया श्यामला को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म (National Film Award and Best Popular Film) के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। श्रीनिवासन को अपने करियर के दौरान कई सम्मान भी मिले, जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दो फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और छह केरल राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने संदेशम और मझायेथुम मुनपे के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। डायरेक्टर प्रियदर्शन, सत्यन एंथिकाड और कमल के साथ अक्सर काम करने वाले उन्होंने मलयालम कॉमेडी और सोशल ड्रामा के गोल्डन एरा को आकार देने में अहम भूमिका निभाई।