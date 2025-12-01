मालिनी अवस्थी की किताब चंदन किवाड़ का चौथा एडिशन रिलीज, बुक में बताया लोक गीत का महत्व

  1. हिन्दी समाचार
मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी किताब चंदन किवाड़ रिलीज किया है। गायकिा ने नई दिल्ली के एक इवेंट में किताब रिलीज किया है। यह किताब चंदन किवाड़ का चौथा एडिशन है। इसके तीन एडिशन पहले ही लांच हो चुके है। इस किताब के माध्यम से गायिका मालिनी अवस्थी ने लोक गीत का महत्व बताया है।

नई दिल्ली। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी (Famous folk singer Malini Awasthi) ने अपनी किताब चंदन किवाड़ (Chandan Kiwad’s book) रिलीज किया है। गायकिा ने नई दिल्ली के एक इवेंट में किताब रिलीज किया है। यह किताब चंदन किवाड़ (Chandan Kiwad’s book) का चौथा एडिशन है। इसके तीन एडिशन पहले ही लांच हो चुके है। इस किताब के माध्यम से गायिका मालिनी अवस्थी ने लोक गीत (Folk song) का महत्व बताया है।

मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने रविवार को नई दिल्ली में हुए एक इवेंट में अपनी किताब चंदन किवाड़ का चौथा एडिशन (Fourth edition of the book Chandan Kiwad) रिलीज़ किया। अपनी किताब चंदन किवाड़ के चौथे एडिशन के रिलीज़ पर लोक गायिका और लेखिका मालिनी अवस्थी कहती हैं कि चंदन किवाड़ मेरी पहली किताब है। किताब का चौथा एडिशन आज रिलीज़ हुआ है। यह किताब लोक (folk song) गीतों के पीछे की सामाजिक इमेज (social image) को सामने लाने की एक कोशिश है। क्लासिकल गायक पंडित साजन मिश्रा और लेखक यतींद्र मिश्रा (Classical singer Pandit Sajan Mishra and writer Yatindra Mishra) भी इस इवेंट में मौजूद थे। मालिनी अवस्थी पद्म श्री अवॉर्ड (Malini Awasthi Padma Shri Award) की विजेता हैं। उन्होंने दुर्गामती (Durgamati) (2020), दम लगा के हईशा (Dum Laga Ke Haisha) (2015) और एजेंट विनोद (Agent Vinod) (2012) जैसी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। मालिनी ने टीवी सीरियल यशोमती मैया के नंदलाला (Nandlala of Yashomati Maiya) का टाइटल ट्रैक भी गाया है।

