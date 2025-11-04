  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Margashirsha month 2025  : कब शुरू होगा भगवान कृष्ण का प्रिय मार्गशीर्ष मास ? जानें धार्मिक महत्व और नियम

Margashirsha month 2025  : कब शुरू होगा भगवान कृष्ण का प्रिय मार्गशीर्ष मास ? जानें धार्मिक महत्व और नियम

मार्गशीर्ष मास की तो यह भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं। धार्मिक मत के अनुसार मार्गशीर्ष में मां लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की पूजा का महत्व है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर क्या है गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त ? दीपदान से मिलता है अक्षय पुण्य

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर क्या है गंगा स्नान का...

Margashirsha month 2025  : कब शुरू होगा भगवान कृष्ण का प्रिय मार्गशीर्ष मास ? जानें धार्मिक महत्व और नियम

Margashirsha month 2025  : कब शुरू होगा भगवान कृष्ण का प्रिय मार्गशीर्ष...

04 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी हनुमान जी की कृपा, बिगड़े काम आज होंगे पूरे

04 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी हनुमान जी...

Dev Deepawali 2025 : देव दीपावली के दिन धरती उतरेगा देव लोक , वरदान पाने के लिए करें ये काम

Dev Deepawali 2025 : देव दीपावली के दिन धरती उतरेगा देव लोक...

Som Pradosh Vrat 2025 : आज सोम प्रदोष पर करें ये उपाय ,  महादेव भंडार भरेंगे

Som Pradosh Vrat 2025 : आज सोम प्रदोष पर करें ये उपाय...

03 नवंबर 2025 का राशिफलः आज इन राशियों के रुके हुए काम होंगे पूरे, अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने का मिलेगा अवसर

03 नवंबर 2025 का राशिफलः आज इन राशियों के रुके हुए काम...