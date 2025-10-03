Maruti Suzuki Fronx affordable :  मारुति सुजुकी फ्रोंक्स हुई 1.12 लाख रुपये सस्ती ,  जानें कीमत और फायदे

भारत की सबसे बड़ी और पॉपुलर कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स को किफायती माना जा सकता है।
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की कीमत में GST कटौती होने से 1.12 लाख रुपये की कटौती हुई है, जिसके बाद मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की नई कीमत अब 6.84 लाख रुपये हो गई है।
अगर आप इस कार को दिल्ली में खरीदते हैं तो आपको 56,000 रुपये रजिस्ट्रेशन, 39,000 रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। अन्य चार्ज को मिलाकर आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कुल 7.82 लाख रुपये में पड़ेगी।
पेट्रोल संस्करणों की तुलना में कम ईंधन लागत और कम upfront costs के कारण फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी version चलाना बहुत सस्ता है।