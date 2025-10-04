  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Festive Season Maruti Suzuki Bookings : फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी की 2.5 लाख बुकिंग हुई , छोटे शहरों में डिमांड ज्यादा

Festive Season Maruti Suzuki Bookings : फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी की 2.5 लाख बुकिंग हुई , छोटे शहरों में डिमांड ज्यादा

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इस फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले- साफ है कि भारतीय कंपनियां क्रोनीज्म से नहीं, बल्कि इनोवेशन से जीत सकती हैं
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Festive Season Maruti Suzuki Bookings : फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी की 2.5 लाख बुकिंग हुई , छोटे शहरों में डिमांड ज्यादा

Festive Season Maruti Suzuki Bookings : फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी की...

Mahindra Thar New Model : महिंद्रा थार न्यू मॉडल खास फीचर्स के साथ लॉन्च,  जानें शुरुआती कीमत और थीम

Mahindra Thar New Model : महिंद्रा थार न्यू मॉडल खास फीचर्स के...

राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले- साफ है कि भारतीय कंपनियां क्रोनीज्म से नहीं, बल्कि इनोवेशन से जीत सकती हैं

राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले-...

Maruti Suzuki Fronx affordable :  मारुति सुजुकी फ्रोंक्स हुई 1.12 लाख रुपये सस्ती ,  जानें कीमत और फायदे

Maruti Suzuki Fronx affordable :  मारुति सुजुकी फ्रोंक्स हुई 1.12 लाख रुपये...

नशे में गाड़ी चलाने पर लाइसेंस होगा निलंबित, बार-बार उल्लंघन किया तो DL प्रतिबंध का खतरा

नशे में गाड़ी चलाने पर लाइसेंस होगा निलंबित, बार-बार उल्लंघन किया तो...

बिना ड्राइवर वाला पहला ऑटो भारत में हुआ लॉन्च, कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं

बिना ड्राइवर वाला पहला ऑटो भारत में हुआ लॉन्च, कीमत भी कुछ...