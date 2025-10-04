Festive Season Maruti Suzuki Bookings : फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी की 2.5 लाख बुकिंग हुई , छोटे शहरों में डिमांड ज्यादा

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इस फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। खबरों के अनुसार, कंपनी को अब तक 2.5 लाख गाड़ियों की बुकिंग मिली है। इसके साथ ही निर्यात में 50% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले साल की तुलना में यह बिक्री लगभग दोगुनी हुई है। GST सुधार और फेस्टिव सीजन की मांग के चलते 2 लाख डिलीवरी का अनुमान है।

कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स विभाग के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने कहा कि “नवरात्रि के पहले आठ दिनों में कंपनी ने 1,65,000 वाहनों की डिलीवरी (Delivery of vehicles) की है और उम्मीद है कि दशहरे तक यह आंकड़ा 2,00,000 तक पहुंच जाएगा। यह पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन होगा। फिलहाल कुल बुकिंग 2.5 लाख पर है।”

बनर्जी के अनुसार, पिछले साल नवरात्रि के दौरान करीब 1 लाख वाहनों की डिलीवरी हुई थी। इस बार बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने बताया कि अगस्त में GST काउंसिल द्वारा टैक्स दरों में कटौती के बाद ग्राहकों ने तेजी से बुकिंग शुरू की, जिसका असर अक्टूबर में दिख रहा हैं

कंपनी के मुताबिक, खासकर छोटे शहरों से बहुत अच्छी मांग देखी जा रही है। कंपनी ने बताया कि जहां पहले बुकिंग 10,000 प्रतिदिन के आसपास होती थी, अब यह बढ़कर 18,000 प्रतिदिन तक पहुंच गई है।