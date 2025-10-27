Maruti Suzuki Swift 2025 : मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 हुई लॉन्च,जानें सभी वेरिएंट की कीमत और फीचर्स

Maruti Suzuki Swift 2025 : भारत की लोकप्रिय हैचबैक कारों में शुमार मारुति सुजुकी स्विफ्ट अब 2025 मॉडल के साथ कार प्रेमियों के बीच आ गई है। डिजाइन की बात करें तो स्पोर्टी डिजाइन सड़कों पर फर्राटा भरने के लिए के लिए जानी जाती है। वहीं शानदार माइलेज और शहर व हाईवे दोनों पर आसान ड्राइविंग के लिए मशहूर यह कार अब एक नए 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ आ रही है।

वेरिएंट्स

नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 पांच वेरिएंट्स (LXi, VXi, VXi(O), ZXi और ZXi+) में उपलब्ध है।

कलर

यह कार पेट्रोल व सीएनजी ऑप्शन के साथ 10 आकर्षक कलर में मिलेगी।

कीमत

कीमत की बात करें तो स्विफ्ट 2025 जीएसटी सहित एक्स-शोरूम कीमत ₹6.49 लाख से शुरू होकर ₹9.64 लाख तक जाती है।

नया दमदार इंजन

2025 स्विफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इंजन प्लेटफॉर्म में है। पुराने 4-सिलेंडर K-सीरीज की जगह अब नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 5,700 आरपीएम पर 80 बीएचपी पावर और 4,300 आरपीएम पर 111.7 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) ट्रांसमिशन के साथ आता है।

रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस

सीएनजी वेरिएंट में पावर 70 बीएचपी रहती है, लेकिन यह ईंधन कुशलता के मामले में बेजोड़ है। मारुति का दावा है कि यह इंजन रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा, साथ ही उत्सर्जन मानकों का भी पूरा पालन करेगा।

सेफ्टी फीचर्स

सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट स्टैंडर्ड हैं। हाई ट्रिम्स में रियर पार्किंग कैमरा और स्पीड अलर्ट सिस्टम भी जोड़े गए हैं।

माइलेज

ईंधन दक्षता के मामले में 2025 स्विफ्ट कोई कसर नहीं छोड़ती। पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 24.8 किमी/लीटर और AMT में 25.75 किमी/लीटर का माइलेज मिलेगा। वहीं, सीएनजी वेरिएंट 32.85 किमी/किलोग्राम की शानदार माइलेज देता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ऊपर है। 37 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह कार लंबी दूरी तय करने वालों के लिए आदर्श है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में कम खर्च पर ज्यादा सफर का वादा करती यह कार ईंधन बचत के प्रति जागरूक खरीदारों को आकर्षित करेगी।

डिजाइन और डायमेंशंस

2025 स्विफ्ट अपना कॉम्पैक्ट लुक बरकरार रखते हुए और स्पोर्टी व प्रीमियम दिखती है। इसकी लंबाई 3,860 मिमी, चौड़ाई 1,735 मिमी और ऊंचाई 1,520 मिमी है, जबकि व्हीलबेस 2,450 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 163 मिमी मिलता है। 265 लीटर का बूट स्पेस सामान रखने के लिए पर्याप्त है। बाहर से LED हेडलाइट्स, DRLs और टॉप वेरिएंट्स में 15-इंच एलॉय व्हील्स इसे मॉडर्न लुक देते हैं। 10 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध यह कार युवा खरीदारों की पसंद बनेगी।

वेरिएंट्स, कलर और जीएसटी के बाद कीमतें

2025 स्विफ्ट पांच वेरिएंट्स में आती है: LXi, VXi, VXi(O), ZXi और ZXi+। कलर ऑप्शंस में Arctic White, Splendid Silver, Magma Grey, Sizzling Red, Pearl Arctic White, Pearl Midnight Black, Prime Splendid White, Novel Orange, Bluish Black और Splendid Silver जैसे 10 विकल्प हैं। जीएसटी सहित एक्स-शोरूम कीमतें (पेट्रोल मैनुअल के आधार पर) इस प्रकार हैं: