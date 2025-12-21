मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने I COTY 2026 का खिताब जीता , टीवीएस अपाचे आरटीएक्स ने IMOTY का खिताब जीता

I COTY 2026 title : बहुप्रतीक्षित 2025 इंडियन कार ऑफ द ईयर (ICOTY) और इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर (IMOTY) पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। I COTY की स्थापना 2005 में और IMOTY की स्थापना 2007 में हुई थी। इन पुरस्कारों का निर्णय ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक राष्ट्रव्यापी जूरी द्वारा किया जाता है, जो अपने अनुभव और वास्तविक दुनिया के आकलन के आधार पर विजेताओं का सामूहिक रूप से मूल्यांकन और मतदान करते हैं। निर्णय प्रक्रिया में प्रदर्शन, सुरक्षा, ईंधन दक्षता, प्रौद्योगिकी, समग्र मूल्य और अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे प्रमुख मापदंडों को ध्यान में रखा। इन पुरस्कारों को जेके टायर का समर्थन प्राप्त है।

आईएमओटी पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: इंडियन कार ऑफ द ईयर, प्रीमियम कार ऑफ द ईयर और ग्रीन कार ऑफ द ईयर। आईएमओटी जूरी द्वारा चयनित मॉडलों के गहन मूल्यांकन के बाद अंतिम परिणाम निर्धारित किए गए।

इस वर्ष के समारोह में, प्रमुख ऑटोमोटिव पत्रकारों की जूरी द्वारा किए गए कड़े मूल्यांकन के बाद Maruti Suzuki Victoris को इंडियन कार ऑफ द ईयर (ICOTY) 2026 का खिताब दिया गया। Skoda Kailak दूसरे स्थान पर रही, जबकि Mahindra XEV 9E ने तीसरा स्थान हासिल किया।

COTY 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, हुंडई वेन्यू, किआ कैरेंस क्लैविस ईवी, किआ सिरोस, महिंद्रा XEV 9E, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, स्कोडा काइलाक और टाटा हैरियर ईवी शामिल थे।