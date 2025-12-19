Maruti WagonR production: मारुति वैगनआर ने पूरा किया इतने लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन, बुजुर्गों के लिए पेश की ये सुविधा

मारुति सुजुकी वैगनआर ने उत्पादन के मामले में एक नया रिकार्ड स्थापित किया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने घोषणा की कि वैगनआर की कुल 35 लाख यूनिट्स का निर्माण पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि अगस्त 2025 में इस मॉडल ने वैश्विक स्तर पर 1 करोड़ बिक्री का पड़ाव भी पार किया था। अपने ‘Tall-boy’ design और शानदार माइलेज के लिए मशहूर यह कार अब Inclusive Mobility की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रही है।

बुजुर्गों के लिए ‘स्विवल सीट’

मारुति सुजुकी ने अपनी वैगन आर हैचबैक के लिए घूमने वाली फ्रंट पैसेंजर सीट का विकल्प पेश किया है, जिसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए गाड़ी में चढ़ने और उतरने को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मौके पर मारुति सुजुकी ने स्टार्टअप TRUEAssist Technology के साथ मिलकर इस समाधान को पेश किया है। एक विशेष Swivel seat लॉन्च की गई है जो बाहर की तरफ घूमती है, जिससे घुटनों के दर्द या चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को बैठने में आसानी होती है।

शुरुआत में यह पायलट प्रोजेक्ट 11 शहरों में 200 से अधिक एरेना डीलरों पर उपलब्ध है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

2019 और उसके बाद के मॉडल वर्ष की वैगन आर यूनिट्स में स्विवेल सीट किट रेट्रोफिट की सुविधा उपलब्ध है। इंस्टॉलेशन में एक घंटे से भी कम समय लगता है और कार के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया में Factory-fitted seat को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। वैगन आर का Tall-boy design पहले से ही कार में चढ़ने और उतरने को आसान बनाता है, और Rotatable seat का विकल्प इस सुविधा को और भी बेहतर बनाता है।