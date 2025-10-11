बागपत मस्जिद के अंदर मौलाना की पत्नी व दो बेटियों की बेरहमी से हत्या, मौलाना इब्राहीम देवबंद गए थे कार्यक्रम में

बागपत। यूपी के बागपत जिले (Baghpat District) के गांगनौली गांव (Gangnauli Village) में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मस्जिद परिसर में रहने वाली एक महिला और उसके दो बच्चों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

मृतक परिवार मौलाना इब्राहीम (Maulana Ibrahim) पुत्र यामीन निवासी सुन्ना, जिला मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। मौलाना यहां गांगनौली की मस्जिद में रहते थे और धार्मिक शिक्षण का कार्य करते थे। घटना के समय मौलाना देवबंद में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे।

शनिवार सुबह जब बच्चे पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि महिला और दोनों बच्चे खून से लथपथ पड़े हैं। उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।