  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बागपत मस्जिद के अंदर मौलाना की पत्नी व दो बेटियों की बेरहमी से हत्या, मौलाना इब्राहीम देवबंद गए थे कार्यक्रम में

बागपत मस्जिद के अंदर मौलाना की पत्नी व दो बेटियों की बेरहमी से हत्या, मौलाना इब्राहीम देवबंद गए थे कार्यक्रम में

यूपी के बागपत जिले (Baghpat District) के गांगनौली गांव (Gangnauli Village) में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मस्जिद परिसर में रहने वाली एक महिला और उसके दो बच्चों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बागपत। यूपी के बागपत जिले (Baghpat District) के गांगनौली गांव (Gangnauli Village) में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मस्जिद परिसर में रहने वाली एक महिला और उसके दो बच्चों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

पढ़ें :- पलटी मारने और वादे से पलटने में मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड तो सब जानते ही हैं...सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का निशाना

मृतक परिवार मौलाना इब्राहीम (Maulana Ibrahim) पुत्र यामीन निवासी सुन्ना, जिला मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। मौलाना यहां गांगनौली की मस्जिद में रहते थे और धार्मिक शिक्षण का कार्य करते थे। घटना के समय मौलाना देवबंद में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे।

शनिवार सुबह जब बच्चे पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि महिला और दोनों बच्चे खून से लथपथ पड़े हैं। उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: उत्तर प्रदेश की महिला ने 48 साल में पहली बार देश के लिए जीता मिसेज यूनिवर्स का खिताब, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दी बधाई

VIDEO: उत्तर प्रदेश की महिला ने 48 साल में पहली बार देश...

बागपत मस्जिद के अंदर मौलाना की पत्नी व दो बेटियों की बेरहमी से हत्या, मौलाना इब्राहीम देवबंद गए थे कार्यक्रम में

बागपत मस्जिद के अंदर मौलाना की पत्नी व दो बेटियों की बेरहमी...

VIDEO-अयोध्या नगर निगम ने ठेले वालों को दी तालिबानी सजा, पहले उल्टा खड़ा किया, फिर कराई उठक-बैठक , महापौर ने दिए जांच के आदेश

VIDEO-अयोध्या नगर निगम ने ठेले वालों को दी तालिबानी सजा, पहले उल्टा...

छठ महापर्व पर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेने फिर भी नहीं मिल रहा है कंफर्म टिकट

छठ महापर्व पर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेने फिर भी नहीं...

बाइक शोरूम मालिक हत्याकांड मामले में फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय राजस्थान से गिरफ्तार, हत्या की बताई ये वजह

बाइक शोरूम मालिक हत्याकांड मामले में फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर पूजा...

Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, ये क्या? एक नहीं दो-दो पत्नियों ने रखा करवा चौथ व्रत

Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, ये...