Mauni Amavasya : आज मौनी अमावस्या पर माघ मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी

Mauni Amavasya : आज (18 जनवरी) को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल, रविवार को मौनी अमावस्या के दिन तीसरा स्नान पर्व है। इस अवसर पर श्रद्धालु सगंम तट पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं।

मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने घने कोहरे के बावजूद पवित्र संगम में स्नान किया। कई तीर्थयात्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए किए गए इंतज़ामों की तारीफ़ की। जैसे ही पवित्र शहर में सुबह हुई, मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर जमा हो गए।

आंकड़ों के अनुसार, सुबह 4 बजे तक 50 लाख श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा ली थी। सुबह 7 बजे तक 75 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। अनुमान है कि रविवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर करीब 3 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान के लिए आ सकते हैं। संगम पर भीड़ को ठीक से मैनेज करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पक्की करने के लिए पूरे माघ मेले इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

ज़िलाधिकारी मनीष वर्मा ने कहा, “यह मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान का दिन है। हमने काफ़ी पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर दी थीं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के पिछले मुख्य स्नान के दिन भी बिना किसी परेशानी के संपन्न हुए थे। आधी रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर आने लगे थे। 3.5 किलोमीटर लंबे विकसित घाटों पर इंतज़ाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त चेंजिंग रूम, सफ़ाई कर्मचारी, खोया-पाया हेल्पडेस्क और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं, और जैसे ही कोहरा छटेगा, श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने अनुमान लगाया था कि मौनी अमावस्या पर लगभग 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे। सुबह 6 बजे तक, घने कोहरे के बावजूद, लगभग 75 लाख तीर्थयात्री पहले ही स्नान कर चुके थे। जैसे-जैसे मौसम बेहतर होगा, अंतिम संख्या हमारे अनुमान से ज़्यादा होने की संभावना है।”

इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्स पोस्ट में लिखा, ” आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र संगम स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य अखाड़ों, धर्माचार्यों, संतगणों, साधकों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का आत्मीय अभिनंदन। मोक्षदायिनी माँ गंगा और भगवान सूर्य की कृपा से सभी की मनोक्षणाएं पूर्ण हों, जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया संकल्प जगे, यही प्रार्थना है। हर हर गंगे!