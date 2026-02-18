  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मायावती, बोलीं- ‘हाथी की मस्त चाल’ चलते हुए चुनाव तैयारियों में जुट जाएं कार्यकर्ता, बीएसपी अकेले लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव

मायावती, बोलीं- ‘हाथी की मस्त चाल’ चलते हुए चुनाव तैयारियों में जुट जाएं कार्यकर्ता, बीएसपी अकेले लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव

हुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती (Mayawati) ने बुधवार को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Elections 2027) अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार करार दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती (Mayawati) ने बुधवार को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Elections 2027) अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार करार दिया है। मायावती (Mayawati) ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गठबंधन से जुड़ी ‘उल्टी खबरों’ पर ध्यान न दें और ‘हाथी की मस्त चाल’ चलते हुए चुनावी तैयारियों में जुट जाएं।

पढ़ें :- राहुल जी Leader of Opposition हैं या Leader of Liars...शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना

मायावती (Mayawati)  का टार्गेट 2007 की तरह ही प्रदेश में बीएसपी (BSP) की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में खुद को आवंटित हुए टाइप-8 बंगले को लेकर भी सफाई दी और कहा कि यह सुरक्षा की दृष्टि से आवंटित किया गया है। मायावती (Mayawati)  ने विरोधियों को नसीहत दी है कि बंगले को लेकर कोई भी गलत सूचना न फैलाएं।

गठबंधन की अटकलों पर विराम

मायावती (Mayawati)  ने कहा कि बीएसपी (BSP) के किसी अन्य दल के साथ हाथ मिलाने की खबरें सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं जानबूझकर चलाई जा रही हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पार्टी अपनी ताकत पर भरोसा करती है और बिना किसी बैसाखी के चुनाव लड़ेगी।

कार्यकर्ताओं से ‘हाथी की मस्त चाल’ चलने की अपील मायावती (Mayawati)  ने कैडर में जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को विरोधियों के दुष्प्रचार से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नारा दिया कि पार्टी को 2007 वाला इतिहास दोहराना है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर जाकर जनता को बीएसपी (BSP) की नीतियों से जोड़ने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के संकल्प के साथ काम करने को कहा है।

पढ़ें :- जिस AI को हर समस्या का समाधान माना जा रहा, भाजपा राज में उसकी समिट ही समस्या बन गयी: अखिलेश यादव

दिल्ली में बंगले के आवंटन पर दी सफाई

दिल्ली में मिले नए सरकारी बंगले को लेकर हो रही चर्चाओं पर मायावती (Mayawati)  ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि उन्हें सुरक्षा कारणों और प्रोटोकॉल के तहत टाइप-8 बंगला आवंटित किया गया है। उन्होंने साफ किया कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और इसे लेकर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलाना गलत है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सोनौली बॉर्डर पर हाईड्रोपोनिक गांजा जब्त, तस्कर गिरफ्तार

सोनौली बॉर्डर पर हाईड्रोपोनिक गांजा जब्त, तस्कर गिरफ्तार

जिस AI को हर समस्या का समाधान माना जा रहा, भाजपा राज में उसकी समिट ही समस्या बन गयी: अखिलेश यादव

जिस AI को हर समस्या का समाधान माना जा रहा, भाजपा राज...

नौतनवा में दर्दनाक घटना: ई-रिक्शा चालक शुभम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

नौतनवा में दर्दनाक घटना: ई-रिक्शा चालक शुभम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

बिना टिकट कार्रवाई का डर दिखाकर TTE ने लड़की को AC फर्स्ट केबिन में ले जाकर चलती ट्रेन में रेप, मऊ से परीक्षा देकर गोरखपुर आ रही थी पीड़िता

बिना टिकट कार्रवाई का डर दिखाकर TTE ने लड़की को AC फर्स्ट...

सात वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले नाई के खिलाफ लखीमपुर खीरी पुलिस का बड़ा एक्शन, दुकान पर चला बुलडोजर, किया गिरफ्तार 

सात वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले नाई के खिलाफ लखीमपुर...

मायावती, बोलीं- 'हाथी की मस्त चाल' चलते हुए चुनाव तैयारियों में जुट जाएं कार्यकर्ता, बीएसपी अकेले लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव

मायावती, बोलीं- 'हाथी की मस्त चाल' चलते हुए चुनाव तैयारियों में जुट...