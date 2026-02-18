मायावती, बोलीं- ‘हाथी की मस्त चाल’ चलते हुए चुनाव तैयारियों में जुट जाएं कार्यकर्ता, बीएसपी अकेले लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती (Mayawati) ने बुधवार को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Elections 2027) अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार करार दिया है। मायावती (Mayawati) ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गठबंधन से जुड़ी ‘उल्टी खबरों’ पर ध्यान न दें और ‘हाथी की मस्त चाल’ चलते हुए चुनावी तैयारियों में जुट जाएं।

मायावती (Mayawati) का टार्गेट 2007 की तरह ही प्रदेश में बीएसपी (BSP) की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में खुद को आवंटित हुए टाइप-8 बंगले को लेकर भी सफाई दी और कहा कि यह सुरक्षा की दृष्टि से आवंटित किया गया है। मायावती (Mayawati) ने विरोधियों को नसीहत दी है कि बंगले को लेकर कोई भी गलत सूचना न फैलाएं।

गठबंधन की अटकलों पर विराम

मायावती (Mayawati) ने कहा कि बीएसपी (BSP) के किसी अन्य दल के साथ हाथ मिलाने की खबरें सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं जानबूझकर चलाई जा रही हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पार्टी अपनी ताकत पर भरोसा करती है और बिना किसी बैसाखी के चुनाव लड़ेगी।

कार्यकर्ताओं से ‘हाथी की मस्त चाल’ चलने की अपील मायावती (Mayawati) ने कैडर में जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को विरोधियों के दुष्प्रचार से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नारा दिया कि पार्टी को 2007 वाला इतिहास दोहराना है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर जाकर जनता को बीएसपी (BSP) की नीतियों से जोड़ने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के संकल्प के साथ काम करने को कहा है।

दिल्ली में बंगले के आवंटन पर दी सफाई

दिल्ली में मिले नए सरकारी बंगले को लेकर हो रही चर्चाओं पर मायावती (Mayawati) ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि उन्हें सुरक्षा कारणों और प्रोटोकॉल के तहत टाइप-8 बंगला आवंटित किया गया है। उन्होंने साफ किया कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और इसे लेकर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलाना गलत है।