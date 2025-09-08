Health Tips : गलत वक्त पर बीपी मापने से आ सकती है गलत रीडिंग, जानिए Blood pressure चेक करने का सही समय

आज कल बीपी की प्रॉबलम कई लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे मापने का एक सही समय होता है। अगर आप इस समय पर नहीं मापते हैं तो गलत भी बता सकता है । कई बार इसकी रीडिंग गलत आ जाती है ऐसे में ये आपके लिए एक प्रॉबलम बन सकती है।

ब्लड प्रेशर चेक करने का सही समय क्या है?

सही रीडिंग के लिए ब्लड प्रेशर को दिन में कम से कम दो बार चेक करना चाहिए।

सुबह का समय- सुबह उठने के बाद, लेकिन ब्रेकफास्ट या कोई भी दवा लेने से पहले। ऐसा इसलिए, क्योंकि रात भर की नींद के बाद बॉडी रिलेक्स रहती है। इस समय का रीडिंग आपका “बेसलाइन ब्लड प्रेशर” दिखाता है, जो काफी सटीक माना जाता है। ऐसा नहीं की आप सो कर उठते ही बीपी मापने लगें। ऐसा करने से बिलकुल गलत आएगा। पहले बाथरूम जाने और फिर 5-10 मिनट शांत बैठने के बाद ही मापें।

कोशिश करें कि हर दिन लगभग एक ही समय पर बीपी मापें। इससे मिलने वाले डाटा की तुलना करना आसान होगा और लंबे समय में ट्रेंड को समझना आसान हो जाता है।

क्यों जरूरी है सही समय पर बीपी चेक करना?

ब्लड प्रेशर पूरे दिन में उतार-चढ़ाव भरा रहता है। यह फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस, खान-पान और यहां तक कि आपके सोने के समय पर भी निर्भर करता है। गलत टाइम पर की गयी रीडिंग आपके इलाज को प्रभावित कर सकती है।