ईरान में फंसे मेडिकल साइंसेज के छात्र दुबई के रास्ते पहुंचेंगे दिल्ली, 15 मार्च को चलेगा पहला दल

मुंबई। ईरान में भारतीय समुदाय के छात्रों ने देश वापस आने का निर्णय लिया है। उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेडिकल साइंसेज के लगभग सभी भारतीय छात्र लौटने की योजना बना रहे हैं और 30 से अधिक ने पहले ही आर्मेनिया के माध्यम से टिकट बुक कर लिए हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) J-K के अध्यक्ष डॉ मोहम्मद मोमिन खान के अनुसार, उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेडिकल साइंसेज के लगभग सभी छात्र लौटने की योजना बना रहे हैं। 30 से अधिक छात्रों के एक समूह ने पहले ही टिकट बुक कर लिए हैं और 15 मार्च को दुबई के रास्ते नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, जबकि अन्य 16 मार्च को पहुंचने वाले हैं।

क़ोम के छात्रों के भी उर्मिया के समूहों में शामिल होने की उम्मीद है। AIMSA ने नोट किया कि कई शेष छात्र उसी मार्ग से जाने से पहले पहले समूह के सुरक्षित आगमन की निगरानी कर रहे हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब छात्र अर्मेनियाई सीमा के माध्यम से एक पारगमन मार्ग का उपयोग करते हैं वे दुबई के रास्ते यात्रा करने वाले हैं और 15 मार्च को सुबह करीब एक बज कर 25 मिनट पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। छात्रों के दूसरे ग्रुप के 16 मार्च को आने की उम्मीद है। साथ ही क़ोम के छात्र भी ट्रांज़िट ग्रुप में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। बॉर्डर की ओर जाने के लिए क्लियर होने से पहले छात्रों को एम्बेसी को आर्मेनिया से भारत के लिए एक कन्फ़र्म फ़्लाइट टिकट देना होगा। आर्मेनिया क्रॉसिंग पर दस डॉलर वीज़ा फ़ीस देनी होगी। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने बताया कि बाकी छात्र पहले ग्रुप की यात्रा पर करीब से नज़र रख रहे हैं। एसोसिएशन ने कहा कि स्टूडेंट्स ने AIMSA को बताया कि अगर पहला ग्रुप सुरक्षित रूप से इंडिया पहुंच जाता है, तो दूसरे स्टूडेंट्स भी उसी रास्ते से जाएंगे। अभी सरकार का कोई ऑफिशियल इवैक्युएशन प्लान नहीं है और जो स्टूडेंट्स यह रास्ता चुन रहे हैं, वे अपनी ज़िम्मेदारी पर ऐसा कर रहे हैं और आर्मेनिया से गुज़रने के लिए पांच से सात दिन का बफर बनाए हुए हैं। ईरान में इंडियन एम्बेसी, आर्मेनियाई ज़मीनी बॉर्डर के ज़रिए इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने में मदद कर रही है। बॉर्डर तक पहुंचने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है। प्रपोज़्ड प्लान में स्टूडेंट्स को एम्बेसी के अरेंज किए गए रहने की जगह पर रात भर रुकने के लिए क़ोम जाना है और फिर आर्मेनिया में एंट्री करने के लिए ज़ुल्फ़ा बॉर्डर तक जाना है। स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे ईरान छोड़ने और आर्मेनिया से अपनी तय फ़्लाइट के बीच पांच से सात दिन का अंतर रखें।