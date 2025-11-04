  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली में एस जयशंकर और इजराइली विदेश मंत्री गिदोन सार के बीच में हुई बैठक

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने मंगलवार को इज़राइल के साथ भारत के मज़बूत संबंधों की पुष्टि की और इसे विश्वास और विश्वसनीयता के उच्च स्तर पर आधारित बताया। उन्होंने राजधानी में इज़राइली विदेश मंत्री गिदोन सार (Israeli Foreign Minister Gideon Saar) के साथ बैठक के दौरान गाजा शांति योजना के लिए समर्थन भी व्यक्त किया। सार का भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत करते हुए, जयशंकर ने कहा कि मैं आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आपका, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि यह आपकी पहली भारत यात्रा है। इसलिए आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है।

एस जयशंकर ने कहा कि हम म्यूनिख में पहले भी मिल चुके हैं और हम टेलीफ़ोन पर संपर्क में रहे हैं, लेकिन मैं आज हमारी आमने-सामने की चर्चा के लिए उत्सुक हूं। द्विपक्षीय संबंधों की गहराई पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और इज़राइल के बीच एक रणनीतिक साझेदारी (strategic partnership) है और विशेष रूप से हमारे मामले में। इस शब्द का वास्तविक अर्थ है। हम कठिन समय में एक साथ खड़े रहे हैं और हमने उच्च स्तर के विश्वास और विश्वसनीयता के साथ एक रिश्ता बनाया है। वैश्विक सुरक्षा (global security) पर साझा चिंताओं पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि हमारे दोनों राष्ट्र एक आतंकवाद से उत्पन्न विशेष चुनौती। यह आवश्यक है कि हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता के वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। पश्चिम एशिया की स्थिति पर जयशंकर ने कहा कि भारत आपके क्षेत्र में घटनाक्रमों पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहा है। हम बंधकों की वापसी और दुर्भाग्य से अपनी जान गंवाने वालों के अवशेषों का स्वागत करते हैं। भारत गाजा शांति योजना का समर्थन करता है और आशा करता है कि यह एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगी। बढ़ती साझेदारी पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि आपकी यात्रा हमें अपने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और इसे और गहरा करने की संभावनाओं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। हमारे द्विपक्षीय निवेश समझौते का हालिया समापन इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

