  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Budh Gochar 2026 Rashifal : ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Budh Gochar 2026 Rashifal : ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करने वाले है। ज्योतिष में  बुध ग्रह  संचार, बुद्धि, तर्क, यात्रा, व्यापार और विश्लेषणात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Budh Gochar 2026 Rashifal  :  ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करने वाले है। ज्योतिष में  बुध ग्रह  संचार, बुद्धि, तर्क, यात्रा, व्यापार और विश्लेषणात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। बुध देव के राशि परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। वहीं बुध का खराब होना व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। बुध देव के गोचर का भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।

पढ़ें :- Surya Rashi Parivartan 2025 : आत्मा के कारक सूर्य देव करेंगे धनु राशि में गोचर , ये राशियां होंगी मालामाल

3 फरवरी 2026 को बुध शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। इस दौरान कई राशियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कार्यों में नए अवसर प्राप्त होंगे। यह गोचर नौकरी, आमदनी और करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।

हालांकि, इस समय कुंभ राशि में शनि की साढ़ेसाती और राहु विराजमान हैं, जिसके कारण 3 फरवरी को एक साथ कुंभ राशि में शनि, राहु और बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा।

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए बुध का यह बदलाव आय से जुड़े मामलों में राहत लेकर आएगा। इस दौरान इनकम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आगे बढ़ने के मौके बनेंगे।  घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। कोई अच्छी खबर भी मन को खुश कर सकती है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। इस दौरान वाहन या घर-जमीन से जुड़ा कोई फैसला लिया जा सकता है।  मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। रिश्तों में संतुलन बना रहेगा और पैसों के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, जिससे भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा।

पढ़ें :- Mangal Rashi Parivartan 2025 :  ज्ञान गुण के सागर मंगल देव का राशि परिवर्तन आज , इन राशियों ​की किस्मत चमकेगी

मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए यह समय सभी प्रकार से मजबूत साबित हो सकता है। अचानक  आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। काम के सिलसिले में नए मौके सामने आ सकते हैं और आमदनी के अतिरिक्त रास्ते खुल सकते हैं। आपकी बातों में असर बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और सहयोग भी करेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Budh Gochar 2026 Rashifal : ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Budh Gochar 2026 Rashifal : ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन करेंगे...

21 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए संपर्क लाभ देंगे

21 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज सामाजिक...

Basant Panchami 2026 : बसंत पंचमी पर कला की देवी सरस्वती की करें पूजा , जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

Basant Panchami 2026 : बसंत पंचमी पर कला की देवी सरस्वती की...

Shani Nakshatra Parivartan 2026 : शनिदेव ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश , इन राशियों का चमक सकता है भाग्य

Shani Nakshatra Parivartan 2026 : शनिदेव ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश...

Jaya Ekadashi 2026 : जनवरी में इस दिन रखा जाएगा जया एकादशी व्रत , जानें  धार्मिक महत्व

Jaya Ekadashi 2026 : जनवरी में इस दिन रखा जाएगा जया एकादशी...

Gupt Navratri 2026 :  माघ गुप्त नवरात्रि 2026 का पहला दिन आज, जानें पूजा विधि

Gupt Navratri 2026 :  माघ गुप्त नवरात्रि 2026 का पहला दिन आज,...