Budh Gochar 2026 Rashifal : ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Budh Gochar 2026 Rashifal : ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करने वाले है। ज्योतिष में बुध ग्रह संचार, बुद्धि, तर्क, यात्रा, व्यापार और विश्लेषणात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। बुध देव के राशि परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। वहीं बुध का खराब होना व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। बुध देव के गोचर का भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।
3 फरवरी 2026 को बुध शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। इस दौरान कई राशियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कार्यों में नए अवसर प्राप्त होंगे। यह गोचर नौकरी, आमदनी और करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।
हालांकि, इस समय कुंभ राशि में शनि की साढ़ेसाती और राहु विराजमान हैं, जिसके कारण 3 फरवरी को एक साथ कुंभ राशि में शनि, राहु और बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए बुध का यह बदलाव आय से जुड़े मामलों में राहत लेकर आएगा। इस दौरान इनकम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आगे बढ़ने के मौके बनेंगे। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। कोई अच्छी खबर भी मन को खुश कर सकती है.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। इस दौरान वाहन या घर-जमीन से जुड़ा कोई फैसला लिया जा सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। रिश्तों में संतुलन बना रहेगा और पैसों के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, जिससे भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा।
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए यह समय सभी प्रकार से मजबूत साबित हो सकता है। अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। काम के सिलसिले में नए मौके सामने आ सकते हैं और आमदनी के अतिरिक्त रास्ते खुल सकते हैं। आपकी बातों में असर बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और सहयोग भी करेंगे।