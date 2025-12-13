Messi G.O.A.T. India Tour: मेसी ने कोलकाता में अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का किया उद्घाटन, एक्टर शाहरुख खान भी रहे मौजूद

  1. हिन्दी समाचार
Messi G.O.A.T. India Tour: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के G.O.A.T. इंडिया टूर का पहला दिन है। तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन मेसी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का वर्चुअली अनावरण किया। इस मौके पर टीएमसी विधायक सुजीत बोस और बॉलीवुड के सुपर स्टार शाहरुख खान भी मौजूद रहे।

लियोनेल मेसी के भारत दौरे को ‘G.O.A.T टूर’ नाम दिया गया है, जो 13 से 15 दिसंबर तक चलेगा। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेस्सी की 70 फुट ऊंची मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के लिए फैंस में उत्साह देखने को मिला। शनिवार सुबह से मेसी की एक झलक पाने के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम में जमा हो गए। अपनी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मेसी ने स्टेडियम में अपने फैंस का अभिवादन किया। यहां एक फ्रेंडली मैच और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

बता दें कि स्टार खिलाड़ी कल देर रात अपने पुराने स्ट्राइक पार्टनर लुइस सुआरेज़ और अर्जेंटीना टीम के साथी रोड्रिगो डी पॉल के साथ शहर पहुंचे थे। अगले 72 घंटों में, वह कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां वह मुख्यमंत्रियों, कॉर्पोरेट लीडर्स, बॉलीवुड हस्तियों और आखिरकार सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।

