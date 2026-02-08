  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Meta Layoffs  :  फेसबुक की मूल कंपनी मेटा में एक बार फिर छंटनी ,  इस बार 100 से ज्यादा लोगों की जाएगी नौकरी

Meta Layoffs  :  फेसबुक की मूल कंपनी मेटा में एक बार फिर छंटनी ,  इस बार 100 से ज्यादा लोगों की जाएगी नौकरी

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने घोषणा की है कि वह सैन फ्रांसिस्को प्रायद्वीप स्थित अपने कार्यालयों में 102 और कर्मचारियों की छंटनी करेगी। छंटनी का यह नवीनतम दौर ऐसे समय में हो रहा है जब कंपनी अपना निवेश Metaverse Division से हटाकर Wearable technology की ओर मोड़ रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Meta Layoffs :  फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने घोषणा की है कि वह सैन फ्रांसिस्को प्रायद्वीप स्थित अपने कार्यालयों में 102 और कर्मचारियों की छंटनी करेगी। छंटनी का यह नवीनतम दौर ऐसे समय में हो रहा है जब कंपनी अपना निवेश Metaverse Division से हटाकर Wearable technology की ओर मोड़ रही है। कंपनी ने कैलिफोर्निया के रोजगार विकास विभाग को इन छंटनी की जानकारी दी है, जिससे silicon Valley में सैन फ्रांसिस्को प्रायद्वीप पर स्थित मेटा के सभी कार्यालय प्रभावित होंगे, जिनमें San Mateo County की सुविधाएं और कंपनी का Menlo Park मुख्यालय शामिल हैं।

पढ़ें :- Epstein Files में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले सम्मन के कारण भाजपा सरकार ने देश के हितों को कर दिया नीलाम: संजय सिंह

सिलिकॉन वैली बिजनेस जर्नल के मुताबिक, एक ईमेल में मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा है, “हमने पिछले महीने कहा था कि हम अपने कुछ इनवेस्टमेंट को मेटावर्स से वियरेबल्स की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। यह उसी कोशिश का हिस्सा है। हम इस साल वियरेबल्स की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बची हुई रकम को फिर से इनवेस्ट करने की योजना बना रहे हैं।”

यह घोषणा मेटा के Reality Labs Division में 10% की कटौती के पहले के फैसले के बाद आई है। यह टीम मेटावर्स सहित Augmented reality products और सेवाओं का प्रबंधन करती है। हाल के महीनों में, मेटा ने अपने मेनलो पार्क डिवीजन में 318 कर्मचारियों की छंटनी भी की है।

इससे पहले मेटा ने 3 वीआर गेम स्टूडियो बंद कर दिए, बैटमैन: आर्कहम शैडो का सीक्वल रद्द कर दिया और होराइजन वर्क रूम्स को बंद कर दियारियलिटी लैब्स डिवीजन ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को संभालती है, जिसमें मेटावर्स भी शामिल है।

पढ़ें :- भारत भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा : कांग्रेस ने US-इंडिया ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर दी प्रतिक्रिया
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Meta Layoffs  :  फेसबुक की मूल कंपनी मेटा में एक बार फिर छंटनी ,  इस बार 100 से ज्यादा लोगों की जाएगी नौकरी

Meta Layoffs  :  फेसबुक की मूल कंपनी मेटा में एक बार फिर...

Epstein Files में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले सम्मन के कारण भाजपा सरकार ने देश के हितों को कर दिया नीलाम: संजय सिंह

Epstein Files में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले...

भारत भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा : कांग्रेस ने US-इंडिया ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर दी प्रतिक्रिया

भारत भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए...

'अगर भारत ने दोबारा रूसी तेल खरीदा तो फिर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे...' ट्रंप प्रशासन ने अपने आदेश में दी चेतावनी

'अगर भारत ने दोबारा रूसी तेल खरीदा तो फिर 25 प्रतिशत टैरिफ...

All India Breakdown : डिलिवरी बॉय के बाद 7 फरवरी को Uber, Ola, Rapido ड्राइवर्स की देशव्यापी हड़ताल, जानिए क्या है इनकी मांग?

All India Breakdown : डिलिवरी बॉय के बाद 7 फरवरी को Uber,...

Silver Price Crash : चांदी के दामों में लगातार गिरावट, कीमतें फिसलने का सिलसिला  जारी

Silver Price Crash : चांदी के दामों में लगातार गिरावट, कीमतें फिसलने...