Mig-21 Farewell: मिग-21 ने अपनी अंतिम उड़ान भरी, छह दशक तक देश सेवा के बाद कहा -अलविदा

शौर्य-पराक्रम -अदम्य साहस और निष्ठा के साथ  देश की सेवा करने वाला भारतीय फाइटर विमान जेट MIG-21 26 सितंबर यानी शुक्रवार को वायु सेना के बेड़े से विदा हो गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

