  Myanmar Independence Day : म्यांमार की सैन्य सरकार ने आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर किया बड़ा एलान, हजारों कैदियों को रिहा

Myanmar Independence Day : म्यांमार की सैन्य सरकार ने आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर किया बड़ा एलान, हजारों कैदियों को रिहा

म्यांमार (Myanmar) की सैन्य शासन (Military Ruler) ने रविवार को ब्रिटेन से देश की आजादी की 78वीं सालगिरह (78th Anniversary) के मौके पर 6,100 से ज्यादा कैदियों को माफ कर दिया है। इसके साथ ही अन्य कैदियों की सजा में भी कटौती की गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। म्यांमार (Myanmar) की सैन्य शासन (Military Ruler) ने रविवार को ब्रिटेन से देश की आजादी की 78वीं सालगिरह (78th Anniversary) के मौके पर 6,100 से ज्यादा कैदियों को माफ कर दिया है। इसके साथ ही अन्य कैदियों की सजा में भी कटौती की गई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रिहा किए गए लोगों में सैन्य शासन (Military Ruler)  का विरोध करने के लिए जेल में बंद हजारों राजनीतिक कैदी शामिल हैं या नहीं।

यह माफी ऐसे समय में दी गई है जब सैन्य सरकार (Military Government)  एक महीने लंबी चुनाव प्रक्रिया चला रही है। आलोचकों का मानना है कि यह कवायद मौजूदा स्थिति को वैधता देने का महज एक दिखावा है। सरकारी टेलीविजन ‘एमआरटीवी’ (MRTV) के अनुसार, सैन्य सरकार के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग ने कुल 6,134 कैदियों को माफी दी है।

एक अन्य बयान में बताया गया कि 52 विदेशी नागरिकों को भी रिहा करके स्वदेश भेजा जाएगा। रिहा किए गए लोगों की कोई विस्तृत सूची उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा गंभीर अपराधों जैसे हत्या और दुष्कर्म के दोषियों या सुरक्षा कानूनों के तहत सजा काट रहे लोगों को छोड़कर अन्य कैदियों की सजा कम कर दी गई है। रिहाई की शर्तों में चेतावनी दी गई है कि अगर मुक्त किए गए कैदी दोबारा कानून तोड़ते हैं, तो उन्हें नई सजा के साथ-साथ अपनी पुरानी सजा की बची हुई अवधि भी काटनी होगी। बता दें कि म्यांमार में छुट्टियों और अन्य महत्वपूर्ण मौकों पर कैदियों की रिहाई आम बात है।

