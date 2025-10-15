  1. हिन्दी समाचार
  3. MINI JCW Countryman All 4 :  मिनी जेसीडब्ल्यू कंट्रीमैन ऑल 4 लॉन्च , जानें रफ्तार और शक्तिशाली इंजन

मिनी इंडिया ने कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स ऑल4 के लॉन्च के साथ देश में अपनी लाइनअप का विस्तार किया है।

By अनूप कुमार 
MINI JCW Countryman All 4 :  मिनी इंडिया ने कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स ऑल4 के लॉन्च के साथ देश में अपनी लाइनअप का विस्तार किया है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 64.90 लाख रुपये है। इस परफॉर्मेंस एसयूवी की बुकिंग 19 सितंबर से शुरू हो गई है।  यह पांच-दरवाजों वाली मिनी कंट्रीमैन का एक हाई-परफॉर्मेंस संस्करण है। खास बात यह है कि यह भारत में अब तक की सबसे तेज़ और सबसे शक्तिशाली मिनी कार है।

पढ़ें :- Hyundai Motor India Investments : हुंडई मोटर 2030 तक भारत में 45,000 करोड़ रुपये का करेगी निवेश , भारतीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का इरादा

इंजन
शक्तिशाली मिनी कार में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है जो 300 बीएचपी और 400 एनएम उत्पन्न करता है। यह चार-सिलेंडर इंजन सात-स्पीड डीसीटी (seven-speed DCT) से जुड़ा है और इसमें मिनी का ऑल-4 ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी शामिल है।

डुअल-टोन फिनिश
मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू में चेकर्ड इन्सर्ट के साथ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, एलईडी हेडलैम्प्स और विशिष्ट एलईडी डीआरएल हैं जो तीन चुनिंदा लाइटिंग सिग्नेचर प्रदान करते हैं। अन्य हाइलाइट्स में 19-इंच के अलॉय व्हील और मिरर, बोनट और रूफ के लिए डुअल-टोन फिनिश शामिल हैं।

रफ्तार
इसकी खासियत यह है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है, साथ ही इसमें अतिरिक्त गति के लिए एक बूस्ट मोड भी है जिससे तेज़ी से ओवरटेक किया जा सकता है।

स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी
इसकी विशेषताओं में मिनी की सिग्नेचर सेंट्रल स्क्रीन, क्लाइमेट कंट्रोल, मिनी डिजिटल की, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

पढ़ें :- Hyundai Venue 2nd Gen : हुंडई वेन्यू दूसरी पीढ़ी भारत में 4 नवंबर को होगी लॉन्च , जानें  इंजन और एडवांस्ड फीचर्स

