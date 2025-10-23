मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेताओं को बताया देशी कुत्ता, चढ़ा यूपी का सियासी पारा

  1. हिन्दी समाचार
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार (Yogi Government) में मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Minister Om Prakash Rajbhar) ने गुरुवार को समजावादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेताओं पर विवादित बयान दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार (Yogi Government) में मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Minister Om Prakash Rajbhar) ने गुरुवार को समजावादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेताओं पर विवादित बयान दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपने विवादित बयान से बवाल खड़ा कर दिया है। राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के देशी कुत्ते तनख्वाह पर पाले हुए कुत्तों के पिल्लापिल्ली भौंकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में चुनाव हम लड़ रहे हैं और दर्द समावादी पार्टी के पाले पिल्ला-पिल्ली को हो रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म मानते हैं, इसलिए अगर वे किसी दूसरे धर्म को गलत कहते हैं, तो यह गलत परंपरा है। राजभर के इस बयान के बाद विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे भाषाई मर्यादा और राजनीतिक शालीनता पर हमला बताया है। वहीं भाजपा खेमे में भी असहजता देखी जा रही है। राजभर के इस बयान ने यूपी की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है, और अब यह मुद्दा चुनावी बयानबाजी का नया केंद्र बनता दिख रहा है।

