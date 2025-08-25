  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Mirabai Chanu Wins Gold: मीराबाई चानू की कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जबर्दस्त वापसी, भारत की झोली में एक और गोल्ड

Mirabai Chanu Wins Gold: मीराबाई चानू की कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जबर्दस्त वापसी, भारत की झोली में एक और गोल्ड

Mirabai Chanu Wins Gold: एक साल से ज्यादा समय तक वेटलिफ्टिंग से दूर रहने के बाद भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जबर्दस्त वापसी की है। उन्होंने सोमवार से अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मीराबाई ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Mirabai Chanu Wins Gold: एक साल से ज्यादा समय तक वेटलिफ्टिंग से दूर रहने के बाद भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जबर्दस्त वापसी की है। उन्होंने सोमवार से अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मीराबाई ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है।

पढ़ें :- अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार, पूछा- किसी पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए?

पूर्व ओलंपिक मेडल विजेता मीराबाई ने पेरिस में पोडियम से चूक गईं थीं। जिसके बाद वह पहली बार प्रतिस्पर्धा में, 48 किलोग्राम भार वर्ग में 84 पाउंड (S) + 109 पाउंड (CJ) = 193 पाउंड (कुल 193 पाउंड) का भार उठाया, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा, पायल और सौम्या ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में युवा और जूनियर वर्ग में कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है।

कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में युवा वर्ग में, पायल ने 166 किलोग्राम (73+93) भार उठाया। भवानी रेड्डी ने 158 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता हैं।
जूनियर वर्ग में, सौम्या ने 177 किलोग्राम (76+101) भार उठाया। इससे पहले धर्मज्योति ने युवा वर्ग में पुरुषों के 56 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। धर्मज्योति ने 224 किलोग्राम (97+127) भार उठाया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mirabai Chanu Wins Gold: मीराबाई चानू की कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जबर्दस्त वापसी, भारत की झोली में एक और गोल्ड

Mirabai Chanu Wins Gold: मीराबाई चानू की कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जबर्दस्त...

India Squad For CAFA Nations Cup: भारतीय फुटबॉल कोच खालिद जमील ने CAFA नेशंस कप के लिए 23 सदस्यीय टीम का किया ऐलान

India Squad For CAFA Nations Cup: भारतीय फुटबॉल कोच खालिद जमील ने...

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की छप चुकी जर्सी! जानिए कौन होगा टाइटल स्पॉन्सर

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की छप चुकी जर्सी! जानिए...

टाटा, अंबानी या अडानी किसको मिलेगी टीम इंण्डिया की स्पॉन्सरशिप

टाटा, अंबानी या अडानी किसको मिलेगी टीम इंण्डिया की स्पॉन्सरशिप

ऑस्ट्रेलिया भले नहीं जीत पायी वनडे सीरीज, पर साउथ अफ्रीका को दी अब तक की सबसे शर्मनाक हार

ऑस्ट्रेलिया भले नहीं जीत पायी वनडे सीरीज, पर साउथ अफ्रीका को दी...

Asian Shooting Championship: ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर थ्री-पॉइंटर में जीता गोल्ड, चैन और अखिल पदक से चूके

Asian Shooting Championship: ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर थ्री-पॉइंटर में जीता...