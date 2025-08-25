Mirabai Chanu Wins Gold: मीराबाई चानू की कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जबर्दस्त वापसी, भारत की झोली में एक और गोल्ड

Mirabai Chanu Wins Gold: एक साल से ज्यादा समय तक वेटलिफ्टिंग से दूर रहने के बाद भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जबर्दस्त वापसी की है। उन्होंने सोमवार से अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मीराबाई ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है।

पूर्व ओलंपिक मेडल विजेता मीराबाई ने पेरिस में पोडियम से चूक गईं थीं। जिसके बाद वह पहली बार प्रतिस्पर्धा में, 48 किलोग्राम भार वर्ग में 84 पाउंड (S) + 109 पाउंड (CJ) = 193 पाउंड (कुल 193 पाउंड) का भार उठाया, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा, पायल और सौम्या ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में युवा और जूनियर वर्ग में कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है।

कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में युवा वर्ग में, पायल ने 166 किलोग्राम (73+93) भार उठाया। भवानी रेड्डी ने 158 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता हैं।

जूनियर वर्ग में, सौम्या ने 177 किलोग्राम (76+101) भार उठाया। इससे पहले धर्मज्योति ने युवा वर्ग में पुरुषों के 56 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। धर्मज्योति ने 224 किलोग्राम (97+127) भार उठाया।