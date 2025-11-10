  1. हिन्दी समाचार
  3. UP News : कूड़े के पहाड़ हटाकर बन रहे मियावाकी वन और अटल प्रेरणा पार्क

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ को लेकर बड़ी जानकारी दिया है। दिल्ली में आयोजित नेशनल अर्बन कान्क्लेव में शामिल हुए जहां उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत का चेहरा होंगे हमारे नगर, इस विजन में नगरों का बहुत महत्वूर्ण योगदान रहेगा।उन्होंने लखनऊ के शिवरी कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट से 20 लाख टन कूड़े से उपयोगी वस्तुएं बनाने और घैला में अटल वन बनाए जाने की सफलता की कहानी रविवार को वहां साझा की।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ को लेकर बड़ी जानकारी  दिया है। दिल्ली में आयोजित नेशनल अर्बन कान्क्लेव में शामिल हुए जहां उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत का चेहरा होंगे हमारे नगर, इस विजन में नगरों का बहुत महत्वूर्ण योगदान रहेगा।उन्होंने लखनऊ के शिवरी कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट से 20 लाख टन कूड़े से उपयोगी वस्तुएं बनाने और घैला में अटल वन बनाए जाने की सफलता की कहानी रविवार को वहां साझा की। मंत्री ने बताया कि शिवरी में 60 वर्षों से इकट्ठा किए गए 20 लाख टन कूड़े में से तीन चौथाई से ज्यादा को पुनर्चक्रित (रीसाइकिल) करके उपयोगी वस्तुएं बनाई गई हैं।

इससे 21 एकड़ ज़मीन खाली की गई और वहां सुंदर पार्क, कार्यालय भवन, मीटिंग हाल बनाया गया है। बाकी कूड़ा कुछ महीनो में साफ कर दिया जायेगा । उन्होंने बताया कि आजादी के बाद से लखनऊ के घैला में इकट्ठा किया गया सात लाख टन कूड़े के पहाड़ को खत्म करके अटल प्रेरणा पार्क बनाया गया है। इनसे निकला हुआ समान का यूपी दर्शन पार्क बना हुआ है।

अपशिष्ट से मिलने वाले ईंधन (आरडीएफ) को सीमेंट फैक्टरियों और कंपोस्ट खाद किसानों को दिया जा रहा है। लखनऊ से प्रतिदिन निकलने वाले 2,100 टन कूड़े को पुनर्चक्रित करके शून्य कूड़े वाला शहर बनाया गया है। प्रयागराज में कूड़े के पहाड़ से निकली धातुओं से शिवालय पार्क बनाया गया है।

