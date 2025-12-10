बाबरी मस्जिद बनवाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने फिर किया बड़ा ऐलान, ममता बनर्जी को लेकर कह डाली बड़ी बात

  1. हिन्दी समाचार
आने वाले वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होने कहा कि वह नई पार्टी बनाने जा रहे है और इसकी स्थापना वह 22 दिसंबर को करेंगे। कबीर ने घोषणा की कि वह आने वाले चुनावों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी को सीधे चुनौती देंगे।

नई दिल्ली। आने वाले वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (Assembly elections in West Bengal) होने है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर (MLA Humayun Kabir) ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होने कहा कि वह नई पार्टी बनाने जा रहे है और इसकी स्थापना वह 22 दिसंबर को करेंगे। कबीर ने घोषणा की कि वह आने वाले चुनावों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) की पार्टी को सीधे चुनौती देंगे।

विधायक कबीर हुमायूं ने कहा कि मैं 22 दिसंबर को एक नई पार्टी की घोषणा करूंगा। मैं ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारूंगा। जो भी CM बनेगा, उसे ऐसा करने के लिए हुमायूं कबीर का सपोर्ट लेना होगा। इस बीच सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखी। उन्होंने पूजा की जगहें बनाने के संवैधानिक अधिकार की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि वह कुछ भी गैर-संवैधानिक नहीं कर रहे हैं। कोई भी मंदिर या चर्च बना सकता है, वैसे ही मैं भी बना सकता हूं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 26 का क्लॉज (a) (Clause (a) of Article 26 of the Indian Constitution) हर धार्मिक पंथ को धार्मिक और चैरिटेबल मकसदों के लिए संस्थाएं बनाने और बनाए रखने का फंडामेंटल अधिकार देता है। यह पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और हेल्थ पर निर्भर करता है। मुर्शिदाबाद (Murshidabad) में लोगों को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा कि मैं कुछ भी गैर-कानूनी नहीं कर रहा हूं। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है; मैं मस्जिद बनाऊंगा। कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदू लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई थी। हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यहां मंदिर बनाने का फैसला किया गया था। अब हम देखते हैं कि कोई सागरदिघी में राम मंदिर की नींव रख रहा है। लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाजत देता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंड MLA हुमायूं कबीर को मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की इजाजत दी है।

