M&M October SUV Sales : महिंद्रा ऑटो की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड , अक्टूबर में 26% की मजबूत वृद्धि

M&M October SUV Sales : ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शनिवार को शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कहा कि बीते महीने महिंद्रा ऑटो ने अब तक की सबसे ऊंची एसयूवी सेल्स दर्ज की है। इस दमदार प्रदर्शन का श्रेय जीएसटी दरों में कटौती और फेस्टिवल सीजन में बिजनेस की शानदार डिमांड को दिया जा रहा है। बीते महीने महिंद्रा ऑटो ने अब तक की सबसे ऊंची एसयूवी सेल्स दर्ज की है।

महिंद्रा ने यूटिलिटी बिजनेस (SUV) सेगमेंट में 71,624 वाहनों की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो 31% की वृद्धि है। कुल एसयूवी बिक्री (निर्यात सहित) 73,890 इकाइयों तक पहुंच गई – जो कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक एसयूवी बिक्री रिकॉर्ड है।

महिंद्रा के निर्यात भी बढ़कर 4,015 यूनिट्स हो गए, जो पिछले साल के 3,500 यूनिट्स की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

इसी तरह, तीन-पहिया वाहन की बिक्री में भी मजबूत प्रदर्शन देखा गया, जो 30 प्रतिशत बढ़कर 12,762 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 9,826 यूनिट्स था।