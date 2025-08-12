मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले , चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो विस्तार और 18541 करोड़ रुपये की योजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में 18,541 करोड़ रुपये की योजनाओं की मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने देश में चार नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं (Semiconductor Projects) की मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 4,594 रुपये खर्च किए जाएंगे। ये परियोजनाएं ओडिसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में शुरू होंगे।

दूसरा बड़ा फैसला लखनऊ मेट्रो विस्तार (Lucknow Metro Expansion) के बारे में लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले लखनऊ मेट्रो (Lucknow Metro) के फेज वन बी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने 8,146 करोड़ की लागत वाली क्लीन ग्रोथ: टाटो-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परिेयोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 700 मेगावाट बिजली पैदा करेगी।