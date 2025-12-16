‘मोदी जी को दो चीज़ों से पक्की नफ़रत है- महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से…’ राहुल ने VB-G RAM G बिल को लेकर लगाए बड़े आरोप

VB-G RAM G Bill: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में ग्रामीण रोज़गार पर VB-G RAM G बिल पेश किया। लेकिन, विपक्ष ने इसमें से महात्मा गांधी का नाम “हटाने” पर कड़ा विरोध जताया। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नए बिल को लेकर केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी को दो चीज़ों से पक्की नफ़रत है – महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “मोदी जी को दो चीज़ों से पक्की नफ़रत है – महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है – करोड़ों ग्रामीणों की ज़िंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर, प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही, और पिछले दस सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो-निशान मिटाने पर आमादा है।”

राहुल ने आगे लिखा, “मनरेगा की बुनियाद तीन मूल विचारों पर थी- 1. रोज़गार का अधिकार – जो भी काम मांगेगा, उसे काम मिलेगा… 2. गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता… 3. केंद्र सरकार मज़दूरी का पूरा खर्च और समान की लागत का 75% देगी…” उन्होंने लिखा, “अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ़ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं – 1. बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा… 2. राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा…3. बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में दो महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा…”

ग्रामीण रोज़गार पर VB-G RAM G बिल को लेकर बड़ा आरोप लगते हुए कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, “यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है – मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोज़गारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है, और अब ये बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोज़ी-रोटी को भी खत्म करने का ज़रिया है। हम इस जनविरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे।”