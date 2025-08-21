  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है मूंगदाल का चीला, इस खास रेसिपी से करें तैयार

ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है मूंगदाल का चीला, इस खास रेसिपी से करें तैयार

मूंग दाल चीला जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। और पचने में भी आसान होता है। ये प्रोटीन, फाइबर  से भरपूर डिश ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। यह काफी नरम होता है और आसानी से बन भी जाता है। इसलिए अगर आप सुबह जल्दबाजी में हैं। वहीं काफी महिलाएं ऐसी हैं जो कि ऑफिस जाती हैं तो उन्हे जल्दी रहती हैं वो आराम से इसे बनाकर जा सकती हैं

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

मूंग दाल चीला जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। और पचने में भी आसान होता है। ये प्रोटीन, फाइबर  से भरपूर डिश ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। यह काफी नरम होता है और आसानी से बन भी जाता है। इसलिए अगर आप सुबह जल्दबाजी में हैं। वहीं काफी महिलाएं ऐसी हैं जो कि ऑफिस जाती हैं तो उन्हे जल्दी रहती हैं वो आराम से इसे बनाकर जा सकती हैं।

पढ़ें :- खाना चाहते हैं हेल्‍दी और टेस्‍टी नाश्‍ता, तो 5 मि‍नट में बनाकर तैयार करें Cheesy Bread Omelette; आसान है रेस‍िपी

सामग्री :

  • मूंग दाल- 1 कप
  • अदरक- 1 इंच का टुकड़ा
  • हरी मिर्च- 1-2
  • हल्दी पाउडर- ½ छोटा चम्मच
  • जीरा- ½ छोटा चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार
  • तेल- चीला सेकने के लिए
  • बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, टमाटर

विधि :

  • सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लें, ताकि किसी तरह की गंदगी न रह जाए।
  • धुली हुई दाल को एक बाउल में निकालकर उसमें पानी डालें और रातभर भिगोकर रख दें।
  • अब इस भीगी हुई दाल को मिक्सी जार में डालें। इसमें अदरक, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा और नमक मिलाएं।
  • थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसे स्मूद और गाढ़ा बैटर पीस लें। ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, न ही ज्यादा गाढ़ा।
  • अब पिसे हुए बैटर को एक बाउल में निकाल लें। अगर आपने प्याज, हरा धनिया जैसी सब्जियां ली हैं, तो उन्हें अब इसमें मिला दें।
  • बैटर को 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। इससे दाल और स्वाद अच्छे से मिल जाते हैं।
  • अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे, तो थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे ठीक कर लें।
  • एक नॉन-स्टिक तवा या कड़ाही को मध्यम आंच पर गर्म होने के लिए रख दें।
  • तवा गर्म होने पर उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं या छिड़कें। एक कलछी की मदद से बैटर को अच्छी तरह से चलाएं ताकि वह दोबारा एक जैसी हो जाए।
  • थोड़ा बैटर तवे के बीच में डालें और इसे हल्के हाथ से गोलाकार में फैला दें। इसे ज्यादा मोटा न फैलाएं, पतला चीला ज्यादा कुरकुरा और स्वादिष्ट बनता है।
  • चीले के किनारों पर थोड़ा सा तेल डालें।
  • आंच को मध्यम रखें और चीले को लगभग 2 मिनट तक सेकने दें, जब तक कि नीचे का हिस्सा सुनहरा भूरा न हो जाए।
  • अब चीले को पलट दें और दूसरी तरफ से भी सेक लें, करीब 1-2 मिनट तक।
  • दोनों तरफ से सुनहरा हो जाने पर इसे तवे से उतार लें।
  • गर्मागर्म मूंग दाल चीला को किसी भी पसंदीदा चटनी या सॉस के साथ परोसें।

 

पढ़ें :- Coock Tips : घर पर बनाएं बिल्कुल बाजार जैसी बादाम-पिस्ता कुल्फी, हर किसी को खूब पसंद आएगा स्वाद
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है मूंगदाल का चीला, इस खास रेसिपी से करें तैयार

ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है मूंगदाल का चीला, इस खास रेसिपी से...

खाना चाहते हैं हेल्‍दी और टेस्‍टी नाश्‍ता, तो 5 मि‍नट में बनाकर तैयार करें Cheesy Bread Omelette; आसान है रेस‍िपी

खाना चाहते हैं हेल्‍दी और टेस्‍टी नाश्‍ता, तो 5 मि‍नट में बनाकर...

Coock Tips : घर पर बनाएं बिल्कुल बाजार जैसी बादाम-पिस्ता कुल्फी, हर किसी को खूब पसंद आएगा स्वाद

Coock Tips : घर पर बनाएं बिल्कुल बाजार जैसी बादाम-पिस्ता कुल्फी, हर...

Janmasthmi 2025: जन्‍माष्‍टमी का रख रहे हैं व्रत, तो जरूर सर्व करें साबूदाने की ट‍िक्‍की; नोट करें आसान रेस‍िपी

Janmasthmi 2025: जन्‍माष्‍टमी का रख रहे हैं व्रत, तो जरूर सर्व करें...

Janmashtami 2025: इस जन्‍माष्‍टमी पर बनाएं 5 तरह के स्‍वीट्स, भगवान श्री कृष्ण हो जाएँगे प्रसन्न

Janmashtami 2025: इस जन्‍माष्‍टमी पर बनाएं 5 तरह के स्‍वीट्स, भगवान श्री...

स्वतंत्रता दिवस पर फल मंडी अध्यक्ष कि तानाशाही, नहीं माना प्रशासन का आदेश जबरदस्ती खुलवायी फल मंडी

स्वतंत्रता दिवस पर फल मंडी अध्यक्ष कि तानाशाही, नहीं माना प्रशासन का...