ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है मूंगदाल का चीला, इस खास रेसिपी से करें तैयार

मूंग दाल चीला जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। और पचने में भी आसान होता है। ये प्रोटीन, फाइबर से भरपूर डिश ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। यह काफी नरम होता है और आसानी से बन भी जाता है। इसलिए अगर आप सुबह जल्दबाजी में हैं। वहीं काफी महिलाएं ऐसी हैं जो कि ऑफिस जाती हैं तो उन्हे जल्दी रहती हैं वो आराम से इसे बनाकर जा सकती हैं।

सामग्री :

मूंग दाल- 1 कप

अदरक- 1 इंच का टुकड़ा

हरी मिर्च- 1-2

हल्दी पाउडर- ½ छोटा चम्मच

जीरा- ½ छोटा चम्मच

नमक- स्वादानुसार

तेल- चीला सेकने के लिए

बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, टमाटर

विधि :