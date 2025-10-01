Two Much with Kajol and Twinkle: ‘मूव ऑन करने…’,एक्स के सवाल पर आलिया भट्ट ने दिया जवाब , नेटिजन्स ले रहे मज़े

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और वरुण धवन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक है। वरुण और आलिया को के फैन को हमेशा इंतज़ार रहता है की दोनों साथ में दिख जाएँ लेकिन लंबे समय उनका ये इंतजार खत्म होने वाला हैं क्योंकि दोनों जल्द ही ट्विंकल और काजोल के टॉक शो में बतौर गेस्ट नजर आने वाला हैं. शो के अपकमिंग एपिसोड का लेटेस्ट प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें काजोल आलिया के एक्स को लेकर सवाल पूछती हैं। इतना झलक पाने के बाद फैन फुल एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं।

आलिया ने किया एक्स के सवाल को इग्नोर

प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम पर शो का प्रोमो शेयर किया है, जहां चारों स्टार्स आलिया भट्ट, वरुण धवन, काजोल और ट्विंकल आपस में बातचीत और दिख रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो में आलिया भट्ट की एक लाइन ने सबका ध्यान खींच लिया. दरअसल, शो में एक फन सेगमेंट रखा गया जिसमें काजोल,आलिया से सवाल करती दिखाई देती हैं कि क्या अपने एक्स के साथ दोस्त बने रहना एक रेड फ्लैग है? इस बात का जवाब आलिया ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में देते हुए कहा कि हमें मूव ऑन करने की जरुरत है। वहीं एक्ट्रेस का ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से छा गया।

वरुण को आमिर की ये फिल्म नहीं आई पसंद

जारी किए गए प्रोमो में वरुण धवन की भी झलक देखने को मिली. वीडियो में वो अपनी मूवी ‘मैं तेरा हीरो’ का फेमस डायलॉग बोलते नजर आते हैं. आगे की बातचीत में वरुण बताते हैं कि उन्हें आमिर खान की साल 2000 में आई फिल्म ‘मेला’ पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसके बावजूद वो इस फिल्म को बार-बार देखा करते थे। बता दें की इस फिल्म में आमिर खान के साथ ट्विंकिल खन्ना नज़र आई थी।