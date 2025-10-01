  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. Two Much with Kajol and Twinkle: ‘मूव ऑन करने…’,एक्स के सवाल पर आलिया भट्ट ने दिया जवाब , नेटिजन्स ले रहे मज़े

Two Much with Kajol and Twinkle: ‘मूव ऑन करने…’,एक्स के सवाल पर आलिया भट्ट ने दिया जवाब , नेटिजन्स ले रहे मज़े

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और वरुण धवन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक है।  वरुण और आलिया को के फैन को हमेशा इंतज़ार रहता है की दोनों साथ में दिख जाएँ लेकिन  लंबे समय  उनका ये इंतजार खत्म होने वाला हैं क्योंकि दोनों जल्द ही ट्विंकल और काजोल के टॉक शो में बतौर गेस्ट नजर आने वाला हैं. शो के अपकमिंग एपिसोड का लेटेस्ट प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें काजोल आलिया के एक्स को लेकर सवाल पूछती हैं। इतना झलक पाने के बाद फैन फुल एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और वरुण धवन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक है।  वरुण और आलिया को के फैन को हमेशा इंतज़ार रहता है की दोनों साथ में दिख जाएँ लेकिन  लंबे समय  उनका ये इंतजार खत्म होने वाला हैं क्योंकि दोनों जल्द ही ट्विंकल और काजोल के टॉक शो में बतौर गेस्ट नजर आने वाला हैं. शो के अपकमिंग एपिसोड का लेटेस्ट प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें काजोल आलिया के एक्स को लेकर सवाल पूछती हैं। इतना झलक पाने के बाद फैन फुल एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं।

पढ़ें :- फिल्मों में नहीं आना चाहते हैं Akshay Kumar के बेटे, अक्षय कुमार ने आरव प्लान को लेकर किया बड़ा खुलासा

आलिया ने किया एक्स के सवाल को इग्नोर

प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम पर शो का प्रोमो शेयर किया है, जहां चारों स्टार्स आलिया भट्ट, वरुण धवन, काजोल और ट्विंकल आपस में बातचीत और दिख रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो में आलिया भट्ट की एक लाइन ने सबका ध्यान खींच लिया. दरअसल, शो में एक फन सेगमेंट रखा गया जिसमें काजोल,आलिया से सवाल करती दिखाई देती हैं कि क्या अपने एक्स के साथ दोस्त बने रहना एक रेड फ्लैग है? इस बात का जवाब आलिया ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में देते हुए कहा कि हमें मूव ऑन करने की जरुरत है। वहीं एक्ट्रेस का ये जवाब   सोशल मीडिया पर तेजी से छा गया।

वरुण को आमिर की ये फिल्म नहीं आई पसंद

जारी किए गए प्रोमो में वरुण धवन की भी झलक देखने को मिली. वीडियो में वो अपनी मूवी ‘मैं तेरा हीरो’ का फेमस डायलॉग बोलते नजर आते हैं. आगे की बातचीत में वरुण बताते हैं कि उन्हें आमिर खान की साल 2000 में आई फिल्म ‘मेला’ पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसके बावजूद वो इस फिल्म को बार-बार देखा करते थे।  बता दें की इस फिल्म में आमिर खान के साथ ट्विंकिल खन्ना नज़र आई थी।

पढ़ें :- Akshay Kumar: मेरी जिंदगी निकाल लेगी…’, अक्षय कुमार ने क्यों कही ट्विंकल खन्ना के लिए ये बात?

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Rakhi Sawant : राखी सावंत ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अपना पापा, बोली

Rakhi Sawant : राखी सावंत ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अपना पापा,...

Two Much with Kajol and Twinkle: ‘मूव ऑन करने…’,एक्स के सवाल पर आलिया भट्ट ने दिया जवाब , नेटिजन्स ले रहे मज़े

Two Much with Kajol and Twinkle: ‘मूव ऑन करने…’,एक्स के सवाल पर...

शाहरुख खान पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में हुए शामिल , टॉम क्रूज और टेलर स्विफ्ट को पछाड़ा

शाहरुख खान पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में हुए शामिल , टॉम...

OG Box Office Collection:पवन कल्याण की ‘ओजी’ की कमाई में आई भारी गिरावट, फिर भी इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

OG Box Office Collection:पवन कल्याण की ‘ओजी’ की कमाई में आई भारी...

धनुष और कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म तेरे इश्क में का टीजर हुआ लांच, 28 नवंबर को रिलीज होगी मूवी

धनुष और कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म तेरे इश्क में का टीजर...

धनुष–कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' का टीजर जारी, दिखी जुनूनी इश्क के साथ इंटेंस केमिस्ट्री, 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

धनुष–कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' का टीजर जारी, दिखी जुनूनी इश्क...