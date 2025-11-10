आज़म खां से तकरार के बीच देर रात फैसल लाला से मिलने पहुंचे सांसद मोहिबुल्ला नदवी

रामपुर। रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने देर रात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला से बरेली गेट स्थित आम आदमी पार्टी के ज़िला कार्यालय पर पहुंचकर मुलाकात की। यह मुलाकात करीब दो घंटे तक चली, जिसमें आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रामपुर की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोज़गारी और विकास की ठप गति पर चिंता जताई।

सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि, रामपुर को वर्षों तक व्यक्तिगत राजनीति और परिवारवाद के नाम पर पीछे धकेला गया है अब समय आ गया है कि रामपुर में नई राजनीति और जवाबदेही की संस्कृति स्थापित की जाए। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आने वाले समय में जनता के असली मुद्दों रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को केंद्र में रखकर काम किया जाएगा।

प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला ने कहा कि रामपुर को सिर्फ भाषणों और नारों से नहीं, बल्कि ज़मीनी काम की ज़रूरत है। जनता अब उन लोगों से तंग आ चुकी है जिन्होंने रामपुर को अपनी जागीर समझ लिया था।” राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मुलाकात मौजूदा हालात में आज़म खां की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश मानी जा रही है, क्योंकि फैसल खां लाला लंबे समय से आज़म खां की जन विरोधी नीतियों और कार्यशैली के मुखर आलोचक रहे हैं।

इस मौके पर सभासद मोहम्मद ज़फ़र,सभासद यासीन उर्फ गुड्डू, सभासद सरफराज अली, सभासद आरिफ सिकंदर राजू, नासिर हुसैन, शिराज़ जमील खां, आलमगीर, अल्तमश, महेश सैनी, मुकेश यादव आदि मौजूद रहे।