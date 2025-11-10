  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. आज़म खां से तकरार के बीच देर रात फैसल लाला से मिलने पहुंचे सांसद मोहिबुल्ला नदवी

आज़म खां से तकरार के बीच देर रात फैसल लाला से मिलने पहुंचे सांसद मोहिबुल्ला नदवी

सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि, रामपुर को वर्षों तक व्यक्तिगत राजनीति और परिवारवाद के नाम पर पीछे धकेला गया है अब समय आ गया है कि रामपुर में नई राजनीति और जवाबदेही की संस्कृति स्थापित की जाए। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आने वाले समय में जनता के असली मुद्दों रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को केंद्र में रखकर काम किया जाएगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

रामपुर। रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने देर रात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला से बरेली गेट स्थित आम आदमी पार्टी के ज़िला कार्यालय पर पहुंचकर मुलाकात की। यह मुलाकात करीब दो घंटे तक चली, जिसमें आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रामपुर की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोज़गारी और विकास की ठप गति पर चिंता जताई।

पढ़ें :- VIDEO- आजम खान ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर कसा तंज, बोले- हमारे यहां तो कट्टे बेचने वाले का बेटा विधायक बना और उसे मिले हैं कमांडो

सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि, रामपुर को वर्षों तक व्यक्तिगत राजनीति और परिवारवाद के नाम पर पीछे धकेला गया है अब समय आ गया है कि रामपुर में नई राजनीति और जवाबदेही की संस्कृति स्थापित की जाए। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आने वाले समय में जनता के असली मुद्दों रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को केंद्र में रखकर काम किया जाएगा।

प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला ने कहा कि रामपुर को सिर्फ भाषणों और नारों से नहीं, बल्कि ज़मीनी काम की ज़रूरत है। जनता अब उन लोगों से तंग आ चुकी है जिन्होंने रामपुर को अपनी जागीर समझ लिया था।” राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मुलाकात मौजूदा हालात में आज़म खां की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश मानी जा रही है, क्योंकि फैसल खां लाला लंबे समय से आज़म खां की जन विरोधी नीतियों और कार्यशैली के मुखर आलोचक रहे हैं।

पढ़ें :- अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद किया सोशल मीडिया पोस्ट- न जाने कितनी यादें संग ले आए,जब वो आज हमारे घर पर आए...

इस मौके पर सभासद मोहम्मद ज़फ़र,सभासद यासीन उर्फ गुड्डू, सभासद सरफराज अली, सभासद आरिफ सिकंदर राजू, नासिर हुसैन, शिराज़ जमील खां, आलमगीर, अल्तमश, महेश सैनी, मुकेश यादव आदि मौजूद रहे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आज़म खां से तकरार के बीच देर रात फैसल लाला से मिलने पहुंचे सांसद मोहिबुल्ला नदवी

आज़म खां से तकरार के बीच देर रात फैसल लाला से मिलने...

भारतीय कार से तस्करी का सामान बरामद,एक गिरफ्तार

भारतीय कार से तस्करी का सामान बरामद,एक गिरफ्तार

सीमा पर तस्करी का खुलासा: ब्राउन सुगर के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार

सीमा पर तस्करी का खुलासा: ब्राउन सुगर के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार

सीमा पर फिर नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई —ठूठीबारी बार्डर पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

सीमा पर फिर नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई —ठूठीबारी बार्डर पर...

ज्ञान डेयरी को मिला अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन, स्वच्छता व गुणवत्ता पर बढ़ा भरोसा

ज्ञान डेयरी को मिला अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन, स्वच्छता व गुणवत्ता पर...

रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सुबह की ट्रेन शाम को पटना पहुंची, इसमें सवार अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा

रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सुबह की ट्रेन शाम...