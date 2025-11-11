अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की अफवाह फैलाने वालों पर फूटा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा

नई दिल्ली। अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर मंगलवार सुबह खबर आई थी कि उनका निधन हो गया। इसके बाद धर्मेंद्र की पत्नी सांसद हेमा मालिनी मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों को इस हरकत को गैरजिम्मेदाराना बताया था। वहीं अब इस खबर को लेकर अभिनेता से नेता बने सांसद शत्रुघ्र सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि अभिनेता धर्मेंद्र के पास कोई टीम नहीं है, तो वह कौन वह लोग है जो झूठी अफवाह फैला रही है।

बता दे कि बीते ग्यारह दिनों से अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी हास्पिटल में भर्ती है। वह रूटीन चेकअप कराने के लिए अस्पताल गए थे, जहां तबियत खराब होने पर डाक्टरों ने उन्हे भर्ती कर लिया था। सोमवार सुबह उनकी तबियत बिगड़ने पर उन्हे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद बेटा अभिनेता सनी देओल, बेटी ईशा देओल और बहु सहित परिवार के सभी सदस्य ब्रीच कैंडी हास्पिटल पहुंच गए थे। मंगलवार सुबह देश के कई मीडिया वेबसाइटों और न्यूज चैनलों पर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर प्रसारित होने लगी। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि मंगलवार सुबह उठकर मैंने प्रतिष्ठित पोर्टल्स पर अपने साथी धर्मेंद्र के निधन की खबरें देखीं, तो मुझे भी एक पल के लिए यकीन हो गया था कि यह खबर सच है। उन्होने कहा कि मुझे इस कारण भरोसा हो गया था कि क्योंकि यह बात भरोसेमंद पोर्टल्स और पब्लिकेशन्स के जरिए कहा जा रहा था। उन्होने कहा कि जैसे ही मुझे सच्चाई के बारे में पता चला तो मैं हैरान हो गया। इसके बाद में राहत की सांस ली।

सांसद शत्रुघ्र सिन्हा ने गैर जिम्मेदाराना खबर फैलाने वालों पर उठाया सवाल

सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह कौन लोग है जो झूठी अफवाहे फैला रहे है। धर्मेंद्र के पास कोइ्र टीम नहीं है। ऐसे में किस टीम ने उनके निधन के खबर की पुष्टि की है। यह बिल्कुल भी सहीं नहीं है। सांसद ने इस तरह की झूठी और गैर-जिम्मेदार खबर फैलाने वालों पर सवाल उठाया है। बता दे कि अभिनेता धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती पांच दशकों से भी पुरानी है। दोनोंं ने एक साथ कई फिल्मों में काम भी किया है।